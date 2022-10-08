«Надо ответить так, чтобы мало не показалось». Политолог назвал взрыв на Крымском мосту «пощечиной» от Украины | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber «Надо ответить так, чтобы мало не показалось». Политолог назвал взрыв на Крымском мосту «пощечиной» от Украины Политолог Михайлов: надо жестко ответить Украине на взрыв на Крымском мосту Фото Соцсети

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Произошедшее на Крымском мосту — «акт терроризма», пощечина от Украины, на которую Россия должна ответить как можно жестче. Об этом «360» заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«То, что сегодня произошло на Крымском мосту, — конечно, акт терроризма. Думаю, что и комиссия, которая будет создана сейчас, придет к этому выводу. Мы видели, что сначала „Северные потоки“ взорвали, а сейчас все-таки многолетняя мечта украинских фашистов взорвать Крымский мост частично осуществилась», — констатировал Михайлов.

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Он отметил, что происшествие случилось после того, как страна поздравляла президента Владимира Путина с 70-летием.

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«Это серьезный удар, колоссальная пощечина, в том числе спецслужбам», — констатировал эксперт.

Политолог вспомнил, что сам ездил по Крымскому мосту и наблюдал там «мощное оборудование для проверки», «кучу кинологов», досмотровой техники. Он недоумевает, как «грузовик с взрывчаткой» оказался на мосту.

«Как это произошло, — думаю, выяснят. Конечно, найдутся виновные, хотя понятно, что украинская сторона — главный заказчик. Но отвечать нужно жестко, так, чтобы мало не показалось. Вся страна ждет, что мы предпримем», — подчеркнул Евгений Михайлов.

Он указал на то, что на фоне произошедшего даже «наши серьезные удары уступают».

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