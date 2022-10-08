Стоянку с водой и пункты питания открыли в Керчи для водителей, застрявших перед Крымским мостом | 360°

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Стоянку с водой и пункты питания открыли в Керчи для водителей, застрявших перед Крымским мостом

Советник главы Крыма Крючков: для водителей открыли пункты питания после перекрытия моста

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Для водителей, которые не могут проехать на Крымский мост, организовали стоянку с водой и туалетами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра Керчи Святослава Брусакова.

Помимо этого, действуют пункты питания и обогрева.

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«Все службы работают. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева», — написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

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Проезд по мосту ограничили из-за пожара.

«Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. На месте работают сотрудники МЧС и автодорожной службы, локализуют пожар», — рассказали в управлении автомобильных дорог «Тамань».

Ранее стало известно, что в районе железнодорожной ветки Крымского моста произошел пожар, местные жители также слышали взрывы. По предварительным данным, на одном из участков загорелась цистерна с топливом, уточнил Олег Крючков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях случившегося «говорить рано», заметил советник главы Крыма.

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