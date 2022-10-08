Власти Крыма опровергли ограничения на продажу товаров | 360°

Общество 08 октября 2022, 11:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Власти Крыма опровергли ограничения на продажу товаров Советник главы Крыма Крючков: власти региона не ограничивали отпуск бакалеи

Читать 360tv в

Магазины Крыма не получали распоряжение об ограничении на продажу бакалеи тремя килограммами в одни руки. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности», — написал он.

Реклама

По его словам, подробная и более точная информация появится в ближайшее время. Ранее Крючков отмечал, что в регионе есть достаточный стратегический запас топлива в нефтехранилищах. Также он отметил, что налажен сухопутный коридор через новые регионы.

Реклама

Ранее появлялась информация, что Минпром Крыма решил ограничить продажу «бакалейной группы». Об этом писали в Telegram-канале ведомства. По данным представителей министерства, допустимый объем отпуска ограничивается весом в три килограмма для одного покупателя. Такую меру хотели ввести для устранения возможного возникновения искусственного ажиотажа.

При этом сотрудники ведомства подчеркнули, что в регионе есть запасы ряда предметов, нужных для жизни. Они сказали, что в Крыму достаточно продовольствия, а все торговые сети работают в штатном режиме.

0 0 0 0 0 0