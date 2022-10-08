Цистерна с топливом загорелась на Крымскому мосту | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 07:25 Поделиться Telegram

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Viber Цистерна с топливом загорелась на Крымскому мосту Власти Крыма: движение по Крымскому мосту приостановлено из-за горящей цистерны

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Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом. Об этом в дорожном управлении «Тамань» сообщили РИА «Новости».

«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

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Власти Крыма и экстренные службы сообщили, что движение поездов по транспортному переходу через пролив тоже приостановили. Ведутся работы по тушению пожара.

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В августе над Керчью сработали системы ПВО. Сообщалось, что недалеко от Крымского моста сбили беспилотный летательный аппарат. Угрозы жителям города и самому Крымскому мосту не было. Крымский мост продолжал работать в штатном режиме.

Крымский мост — самый протяженный в Российской Федерации, его длина — 19 километров. Автомобильную часть ввели в мае 2018 года, первые поезда по его железнодорожной части пошли в декабре 2019-го.

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