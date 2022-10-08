Украина показала свою террористическую сущность реакцией на подрыв Крымского моста — Захарова | 360°

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Украина показала свою террористическую сущность реакцией на подрыв Крымского моста — Захарова

Представитель МИД Захарова: реакция Украины на ЧП на Крымском мосту обнажила ее сущность

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Украинский режим продемонстрировал свою террористическую сущность реакцией на происшествие на Крымском мосту. На это указала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — констатировала она.

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Всего за 20 минут пост набрал почти тысячу комментариев. Один из пользователей призвал «признать их террористами», другие осведомились, «не пора ли ответить». Третий отметил, что «Россия будет делать так, как ей нужно, и тогда, когда нужно», а не тогда, когда ее «торопят провокациями». Комментаторы также констатировали, что с террористами «нельзя договариваться».

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Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Все произошло сегодня ранним утром. По предварительным данным, пострадавших нет. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях намекнул, что это «начало», и заявил, что «все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине».

Следователи возбудили уголовное дело.

Крымский мост

Мария Захарова

Украина

Взрыв на Крымском мосту

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