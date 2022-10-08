Повреждения Крымского моста оперативно устранят | 360°

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08 октября 2022, 09:31

Повреждения Крымского моста оперативно устранят

Глава парламента Крыма Константинов: повреждения Крымского моста оперативно устранят

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Пострадавший от возгорания цистерны участок моста через Керченский пролив оперативно восстановят. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он сообщил об этом в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что появившиеся разрушения не носят тяжелого характера. Это и позволит восстановить магистраль в ближайшее время.

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Также Константинов оперативно определил причастных к случившемуся. По его словам, повреждения моста — дело рук злоумышленников со стороны Украины.

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«Вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста», — отметил он.

Константинов заявил, что за время территориальной принадлежности Крыма Украине власти этой страны не сумели обустроить регион. Он сказал, что киевский режим умеет только разрушать.

Также парламентарий отметил, что авария на Крымском мосту показала подлежащим мобилизации россиянам истинное лицо противника в зоне боестолкновений союзных войск с украинской армией.

Повреждения асфальтового полотна и железнодорожной магистрали на мосту через Керченский пролив произошли утром 8 октября. По предварительным данным, причиной стало возгорание цистерны.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

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