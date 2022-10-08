Очереди за топливом образовались на некоторых АЗС в Крыму | 360°

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Очереди за топливом образовались на некоторых АЗС в Крыму

Губернатор Севастополя Развожаев: в городе бензина хватит на 40 суток, дефицита не будет

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На некоторых автозаправочных станциях в Крыму образовались очереди за топливом. Об этом сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в городе запаса бензина хватит на 40 суток, так что дефицита не будет. То же самое и с продуктами. Что касается товаров первой необходимости, то их в Крыму хватит на два месяца. Во избежание ажиотажа продажу бакалеи все-таки ограничили.

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Уже возобновила работу Керченская паромная переправа, один паром уже в строю, еще три готовятся к выходу.

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Денежные средства за железнодорожные билеты в Крым и из него вернут без удержания сборов.

Движение по Крымскому мосту остановили утром 8 октября. Предположительной причиной стал подрыв грузового автомобиля, который вызвал горение цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию, чтобы выяснить причины произошедшего и как можно скорее ликвидировать последствия.

Бензин

Севастополь

Взрыв на Крымском мосту

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