Очереди за топливом образовались на некоторых АЗС в Крыму | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

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Viber Очереди за топливом образовались на некоторых АЗС в Крыму Губернатор Севастополя Развожаев: в городе бензина хватит на 40 суток, дефицита не будет

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На некоторых автозаправочных станциях в Крыму образовались очереди за топливом. Об этом сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в городе запаса бензина хватит на 40 суток, так что дефицита не будет. То же самое и с продуктами. Что касается товаров первой необходимости, то их в Крыму хватит на два месяца. Во избежание ажиотажа продажу бакалеи все-таки ограничили.

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Движение по Крымскому мосту остановили утром 8 октября. Предположительной причиной стал подрыв грузового автомобиля, который вызвал горение цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию, чтобы выяснить причины произошедшего и как можно скорее ликвидировать последствия.

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