Вице-премьер Хуснуллин возглавил комиссию по ЧП на Крымском мосту | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Вице-премьер Хуснуллин возглавил комиссию по ЧП на Крымском мосту Премьер-министр России Мишустин подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту РИА «Новости»

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил правительственную комиссию по выяснению причин происшествия и ликвидации последствий на Крымском мосту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в Telegram-канале правительства.

«Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту», — говорится в сообщении.

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В состав комиссии вошли представители МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, Минтранса, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, а также главы Республики Крым и Краснодарского края.

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На место выехали глава МЧС Александр Куренков и министр транспорта Виталий Савельев.

Движение по Крымскому мосту остановили утром 8 октября. Предположительной причиной стал подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь цистерн с топливом. Для водителей организовали пункты обогрева и стоянку с водой и туалетами.

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