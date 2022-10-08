Появившееся «видео момента взрыва» на Крымском мосту оказалось фейком | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 08:52 Поделиться Telegram

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Viber Появившееся «видео момента взрыва» на Крымском мосту оказалось фейком Советник главы Крыма Крючков: видео момента ЧП на Крымском мосту — фейк vk.com

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Распространившееся в соцсетях видео «момента взрыва» на Крымском мосту оказалось фейком. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

На кадрах видно, как автомобили едут по мосту и внезапно его потрясает мощный взрыв. Что именно произошло, непонятно.

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«Видео, появившееся в соцсетях, — фейк. Это момент аварии в тумане. Прошу всех соблюдать информационную гигиену. Проверять информацию», — написал Крючков.

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Он констатировал, что появилась «много вражеских фейков и вбросов», и попросил доверять только официальной информации.

На мосту загорелась цистерна с топливом. Информацию подтвердили представители Крымской железной дороги. Никто не пострадал. Движение по Крымскому мосту перекрыли. Для застрявших на пути к нему водителей открыли стоянку с водой и туалетами, пункты питания и обогрева.

По словам Крючкова, Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа готова к запуску. Все логистические схемы на случай чрезвычайной ситуации отработаны.

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