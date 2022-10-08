Сухопутный коридор в Крым наладили через новые регионы | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 10:10 Поделиться Telegram

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Viber Сухопутный коридор в Крым наладили через новые регионы Власти Крыма: сухопутный коридор на полуостров наладили через новые регионы

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Сухопутный коридор в Крым удалось наладить через новые регионы. Об этом сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

Он также заявил, что повреждена «только одна нитка автомобильной части», еще две полосы «визуально целы». Крым обеспечен запасом топлива на ближайшие несколько месяцев. Стратегические нефтехранилища заполнены. Также есть необходимые запасы продовольствия.

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«Не ведемся на украинские вбросы и фейки. Доверяем только официальной информации», — в очередной раз призвал Олег Крючков.

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Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Это произошло сегодня около 06:00. Загорелись семь топливных цистерн. Арка над судоходной частью моста уцелела.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Следователи возбудили уголовное дело, статья пока не уточняется. На место направились криминалисты Главного управления криминалистики СК.

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