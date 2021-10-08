На директора школы в Казани, где Ильназ Галявиев устроил стрельбу, завели уголовное дело о халатности из-за неисправных систем безопасности и отсутствия надлежащей охраны. «360» собрал, какие судебные решения принимались в отношении административных работников после других подобных трагедий — в Перми, Керчи, Благовещенске и Ивантеевке.

Казань, 2021

Директор казанской школы № 175 Амина Валеева, где в мае 2021 года 19-летний выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу, попала на скамью подсудимых по делу о халатности. Ее обвиняют в том, что в учебном учреждении не было должной охраны, а система безопасности была неисправна. При этом именно Валеева объявила по громкой связи, что в школе находится стрелок и всем нужно запереться в классах.

Первое, по мнению следователей, позволило бывшему ученику пройти в школу с оружием, а второе не дало своевременно оповестить как находящихся в здании людей, так и правоохранителей — по данным BFM, полицию вызвала мама одной из учениц, подходившая в момент нападения к школе.

По статье об обеспечении услуг, не отвечающим требованиям безопасности, обвиняют и бывшего директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова, который отвечал за работу систем безопасности. Такое же обвинение предъявляют и инженеру по монтажу сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину — в одном из классов не сработало оповещение, так что учительница не закрыла дверь, а вооруженный Галявиев смог войти в класс.

Пермь, 2021

Другой случай массового расстрела в учебных заведениях случился спустя несколько месяцев: 20 сентября студент Пермского университета (ПГНИУ) пришел в вуз с ружьем и открыл огонь по студентам и сотрудникам. Пока уголовное дело завели только на самого стрелка — сейчас он находится в больнице и утверждает, что как совершал преступление, не помнит.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль и уже заявил, что у сотрудников университета не было четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Теперь обеспечением безопасности образовательного процесса в Пермском университете, по заявлению администрации, будет заниматься ФГУП «Охрана» Росгвардии. Вуз уже возобновил работу, но попасть внутрь пока можно только по спискам.

Особое внимание в трагической истории расстрела ПГНИУ привлекла ситуация с одним из преподавателей, который отказался останавливать лекцию даже после сообщения о нападении на школу, заперев при этом металлическую дверь. Руководство вуза даже обещало проверить этого педагога, Олега Сыромятникова. Многие осудили лектора за такое хладнокровие, ведь он заявил, что не позволит срывать учебный процесс и не хотел, чтобы студенты прятались под партами. Тем не менее его решение спасло ученикам жизни.

Благовещенск, 2019

В ноябре 2019 года в Благовещенске (Амурская область) вооруженный студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл стрельбу по людям в аудитории после того, как его не пустили на занятие за опоздание. В результате пострадали трое, два человека погибли, включая самого нападавшего — он совершил самоубийство.

Студенты рассказывали о том, что юноша пронес ружье мимо охранника, заряжал его в туалете. Позднее оказалось, что у этого охранника не было разрешения на такую работу и разряда по охранной деятельности, однако он работал в ЧОП «Сириус-А». На генерального директора фирмы тоже завели уголовное дело.

Обвинение в халатности получила и администрация колледжа — они не обеспечили надлежащее состояние охранных систем. Например, в числе прочего в заведении отсутствовали рамки металлодетектора, которые могли помешать студенту незаметно пронести ружье. Но в итоге директор просто уволился со своей должности, а глава ЧОП получил штраф в 100 тысяч рублей.

Также заместитель генпрокурора, по данным «Интерфакса», обещал проверить действия военных комиссариатов — призывная комиссия выявляла у напавшего на колледж студента склонность к суициду, но никуда об этом не сообщила, сославшись на конфиденциальность информации подобного рода.

Керчь, 2018

В среду 17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков устроил кровавую бойню в Керченском политехническом колледже — 21 человек погиб, 67 пострадали. Стрелок принес с собой взрывчатку и огнестрельное оружие, сначала он заложил самодельное взрывное устройство в столовой, а затем начал расстреливать учеников, после чего лишил жизни и себя.

После трагедии не возбуждали уголовных дел о халатности, однако стали различные способы предотвращения таких ситуаций. Росгвардия предложила обязать россиян сообщать в территориальные органы о том, что они хранят оружие по месту фактического пребывания. Речь идет о тех случаях, когда люди берут оружие с собой в поездки, которые длятся более чем трое суток. Президент потребовал серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия — поправки в закон внесли спустя пять месяцев после случившегося.

Госсовет Татарстана предлагал поднять возраст для получения оружия с 18 до 21 года, а уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посоветовала до 25 лет — их предложения отклонили. При этом общероссийский народный фронт предложил серьезно ужесточить правила выдачи лицензий на владение.

Ивантеевка, 2017

5 сентября 2017 года 15-летний ученик девятого класса пришел с оружием в школу № 1 в Ивантеевке. Сперва он напал на учительницу и ранил ее кухонным топориком и выстрелил в лицо из пневматической винтовки, а затем открыл огонь по одноклассникам. Чтобы спастись, ученики стали прыгать из окна второго этажа. В результате пострадали четыре человека — три школьника получили переломы и ушибы, а учительница — травму мозга.

Во время расследования выяснилось, что знакомые нападавшего не раз обращались к директору школу и предупреждали о намерениях ученика, но их не послушали. При этом директор школы Наталья Решетова заявляла, что не получала никаких тревожных сигналов. Однако следователи завели уголовное дело о халатности в отношении администрации школы.

В отношении охранника также составили протокол об административном нарушении по статье «Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требований». Выяснилось, что он не имел права заниматься такой деятельностью — у него не была оформлена личная карточка охранника. Главное управление Росгвардии по Москве также начало проверку деятельности частной охранной организации «Берта-2».

Спустя несколько дней после нападения власти поручили контролировать соцсети школьников. Кроме того, всем руководителям ученых заведений велели еще раз проверить все условия охраны, а также помещения, которыми редко пользуются — чердаки, подвалы и технические кабинеты.

После случившегося Министерство образование Московской области начало развивать систему психологической помощи в школах.