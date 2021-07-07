Представителей фирм, отвечавших за безопасность, арестовали по делу о стрельбе в казанской гимназии

Суд избрал меру пресечения представителям двух фирм, которые отвечали за безопасность в казанской гимназии № 175. Один из них — гендиректор компании «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Второй — инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин.

Оба обвиняются по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщил «Интерфакс».

Фирма «Ваша безопасность» оказывала услуги по обслуживанию системы контроля и управления доступом в гимназии № 175, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Жертвами нападения стали семь детей и две учительницы.

Зиганшин отвечал за обслуживание и ремонт систем пожарной охраны в гимназии. В момент нападения в одном из кабинетов не сработал оповещатель тревоги.

По решению Советского районного суда Казани Иванов был отправлен под домашний арест до 4 сентября. Зингашину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на тот же срок.

Сам стрелок сдался полиции. Суд арестовал его по обвинению в массовом убийстве. Если молодой человек будет признан вменяемым, ему грозит пожизненный срок. В настоящее время Галявиев находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе. В минувший понедельник Басманный суд Москвы продлил его пребывание в СИЗО до 11 октября.