Бастрыкин: у сотрудников Пермского университета не было плана действий в момент стрельбы

Сотрудники ПГНИУ в Перми не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Такое заявление сделал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя стрельбу в университете.

«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — сказал Бастрыкин. Его процитировал ТАСС.

Утром 20 сентября студент ПГНИУ пришел в свой вуз и начал расстреливать людей. Погибли шесть человек, еще более 40 находятся в больницах. Сам стрелок был ранен при задержании и госпитализирован. Врачи ампутировали ему часть ноги, они оценивают его состояние как тяжелое.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Расследование дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина. Накануне стало известно, что он со следователями приехал в Пермь. Глава СК пообщался с некоторыми соnрудниками Пермского университета.

Всего расследованием дела на данный момент занимаются около 50 человек. Среди них криминалисты Главного управления криминалистики СК России, опытные следователи ГСУ СК России и представители судебно-экспертного центра СК России.