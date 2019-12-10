Суд оштрафовал ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска

«Признать виновным „Сириус-А“ по части четвертой статьи 14.1 КоАП („Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)“ — прим. ред.) и назначить штраф в 100 тысяч рублей», — приводит агентство слова судьи.

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14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. Он убил одного человека, ранил троих, а потом покончил с собой. В учебное заведение с оружием он попал без проблем — на входе не было рамки металлодетектора.

Благовещенский городской суд после инцидента арестовал генерального директора ЧОП «Сириус-А» Сергея Андрющенко и охранника Олега Ермолова, который в тот день дежурил на входе, до 14 января 2020 года. Андрющенко предъявили обвинение в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

По данным следствия, гендиректор ЧОП взял на работу человека, у которого не было разрешения на охранную деятельность. Ермолова обвиняют по части третьей статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек».