Проверка пройдет в ПГНИУ из-за того, что профессор во время стрельбы не остановил лекцию

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) проведет проверку из-за ситуации с преподавателем, который во время стрельбы заперся в аудитории со студентами и продолжил читать лекцию. Об этом сообщили представители вуза РИА «Новости».

Речь идет о профессоре Олеге Сыромятникове. В пресс-службе ПГНИУ изданию РБК рассказали, что он так сделали, чтобы не допустить паники среди учащихся.

«Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике», — заявили представители учреждения.

В вузе допустили, что преподаватели, как и студенты, могли находиться в стрессовом состоянии. Там подчеркнули, что самое главное это то, что Сыромятников запер аудиторию изнутри.

Утром 20 сентября студент начал стрельбу на территории Пермского госуниверситета. Погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. Стрелок во время задержания оказал сопротивление и был ранен. Его госпитализировали. СК открыл уголовное дело об убийстве двух и более человек.