Пермский профессор Сыромятников не стал прерывать лекцию во время стрельбы в вузе

Преподаватель ПГНИУ Олег Сыромятников во время стрельбы в вузе, где накануне убили шесть человек, не стал прерывать лекцию по истории русской литературы. Профессор проигнорировал звуки выстрелов и призвал студентов не отвлекаться, сообщил сайт 59.ru.

Сыромятников проводил лекцию в восьмом корпусе вуза, на который напал стрелок. В начале занятия в аудиторию вошла мать одной из студенток и сообщила о ЧП. Она предложила закрыть дверь. Профессор согласился, но после этого невозмутимо продолжил рассказывать про советского академика Лихачева, пока снаружи один за другим доносились звуки выстрелов.

Преподавателя не смутила даже сработавшая сигнализация и сирена полицейской машины. Спустя примерно 15 минут студенты вновь обратились к нему, зачитав сообщения из соцсетей о стрельбе, и предложили забаррикадироваться.

«Нет, ну давайте серьезно. Это ведь учеба», — ответил Сыромятников.

Вскоре преподавателю позвонил декан. Он сказал, что службы безопасности уже выехали.

«Слышали указание? Продолжать занятие», — сказал профессор студентам.

Профессор продолжил пару, попутно делая замечания студенткам, которые перешептывались. Все продолжалось до тех пор, пока в дверь не постучались и не сказали, что нужно выходить.

Сам преподаватель объяснил, что сохранял спокойствие и продолжал лекцию, как ему и сказал декан, потому что на тот момент информация о стрельбе якобы не была официальной.

«Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?» — спросил Сыромятников.

Жертвами стрельбы в Пермском университете, которая произошла утром 20 сентября, стали шесть человек. В СМИ ранее сообщили, что число пострадавших возросло до 29, из них восемь в тяжелом состоянии. Официально сообщалось о 24 пострадавших.