Студенты строительного колледжа из Благовещенска сейчас пытаются восстановить события утра четверга, когда учившийся с ними молодой человек открыл стрельбу в одном из классов. Один из них рассказал «360», как предположительно разворачивались события.

«Парень пришел с помповым дробовиком типа „Сайги“, пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его» — сказал собеседник «360».

По словам его знакомых, в туалет зашел парень. Стрелок спросил у него, хочет ли тот жить. Если хочет, то пусть прыгает из окна. Молодой человек выпрыгнул и сломал себе обе руки.

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«Дальше пошел, учителя выкинул из аудитории и стрелять начал по кому-то. Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил», — добавил студент. По его словам, позже стрелок покончил с собой.

Про стрелявшего ребята из колледжа вспоминают, что он казался спокойным парнем. При этом они слышали, что молодой человек был как-то связан с наркотиками.

«Все думают, что достал оружие на даркнете», — отметил студент.

Другой учащийся заявил, что все одногруппники стрелка, кроме одного, сразу спрятались после того, как он вошел в класс. Стрелок спросил у парня, почему тот не прячется. Тот якобы ответил, что ему все равно. Тогда вооруженный студент выстрелил в него.

Одна из учащихся колледжа вспомнила, что в момент трагедии находилась в своем классе. К ее учительнице вошел другой преподаватель и рассказал о случившемся. После этого учительница закрыла дверь в класс, выключила свет и сказала студентам сидеть тихо и не двигаться. Через какое-то время к ним стали запускать одногруппников стрелка. Всем сказали отойти от окон и дверей.

Молодой человек утром 14 ноября зашел в строительный колледж в Благовещенске с оружием. В одном из классов он открыл стрельбу. Согласно заявлению Следственного комитета, один студент убит, еще трое ранены. Стрелок покончил с собой.