Невечная память. Мог ли стрелок из Перми забыть массовое убийство?

Пермский стрелок, убивший шесть человек в ПГНИУ, накануне пришел в сознание. Оказалось, что он якобы не помнит, как 20 сентября устроил массовый расстрел в вузе. «360» опросил экспертов, разобравшись, можно ли верить нападавшему и возможна ли амнезия в таких случаях.

Откосить от убийства

Стрелок получил ранения, когда оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании. При этом он не получил травм головы. Но потеря памяти и в таком случае возможна, если он был в состоянии аффекта.

Амнезия может иметь временный характер, объяснил «360» психиатр Владимир Крупин.

«То состояние, в котором находился пермский стрелок в момент своего нападения, — это, вероятно, было состояние сильного аффекта, и оно могло быть амнезировано. Но такие воспоминания, даже если были амнезированы, они могут вернуться», — сказал психиатр.

Если же стрелок, который в прошлом уже сумел обвести вокруг пальца психологов, чтобы получить разрешение на оружие, снова пытается обмануть, то его смогут вывести на чистую воду. Есть много тестов, которые позволяют проверить состояние памяти.

«Есть методики, которые проверяют, обманывает ли человек, симулирует ли он свое отсутствие памяти. Я думаю, что их будут применять специалисты», — заявил Крупин.

Схожие технологии применяются при обследовании новобранцев. Таких техник, чтобы понять, притворяется человек или нет, довольно много.

«Без травмы головы такое могло произойти. Если простым языком, от помутнения рассудка», — сообщил Крупин.

Ничто не забыто

Амнезия не является смягчающим или исключающим вину обстоятельством, объяснил «360» адвокат московского правового центра «Вектор» Сергей Черский. Юрист заявил: если пермский стрелок не помнит событий, это не значит, что он не осознавал и не понимал, что происходило, и не отвечал за последствия. Все это будет установлено по результатам экспертизы.

Врач-психиатр Артем Гилев ранее заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что после таких травм память обычно восстанавливается. Она может вернуться к стрелку через несколько дней или недель, в зависимости от его соматического состояния. Однако вспомнит он или нет эти события, значения не имеет. Издание Life между тем со ссылкой на источник сообщило, что стрелок может самостоятельно дышать через трубку, которая вставлена в его горло. Но говорить он пока не может, хотя еще накануне спрашивал у врачей, где его родители. При этом ни мать, ни отец за всю неделю ни разу не обращались в больницу и не интересовались состоянием их сына.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла 20 сентября. Вооруженный студент застрелил шесть человек. Число пострадавших, по последним данным, достигло 47 человек.