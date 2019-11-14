Тихий парень с ружьем. Что известно о благовещенском стрелке

Студент из Благовещенска открыл стрельбу из охотничьего ружья по сокурсникам и покончил с собой. Один из учащихся погиб, еще трое получили ранения. «360» рассказывает, что известно о стрелке и причинах нападения.

Утром 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу по сокурсникам в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске.

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь», — рассказали в пресс-службе областного МВД.

Студента заблокировали в одной из аудиторий. В это время полицейские вывели остальных учеников из здания.

«В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания подозреваемого он застрелился», — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Ведомство возбудило уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Раненых, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, доставили в больницы. Все они получили множественные огнестрельные травмы. Один из студентов находится в тяжелом состоянии, его уже прооперировали.

«Жить хочешь?»

По сведениям сайта kр.ru, юноша учился на четвертом курсе по специальности «компьютерные системы и комплексы». Жил с матерью, отчимом и сводным младшим братом. В пресс-службе регионального главка МВД «360» сообщили, что на учете студент не состоял, к ответственности за какие-либо нарушения не привлекался. Дома и на учебе его характеризовали положительно.

Несколько месяцев назад получил лицензию на охотничье ружье Иж-81 и начал тренироваться в стрельбе. Именно это оружие он принес сегодня в колледж. Ружье, по всей видимости, собирал в туалете или коридоре. Направляясь в аудиторию, сказал проходившему мимо студенту: «Жить хочешь? Прыгай в окно».

«Мы сидели на паре, и тут он резко вошел с ружьем и начал стрельбу. Я в тот момент тоже находился в аудитории, и ничего не предвещало беды. Его никто не выгонял из кабинета и никто не делал ему замечания. Вошел он под музыку группы Nirvana, какая песня, честно, не помню», — рассказал один из очевидцев.

Другие ребята говорят, что стрелял молодой человек не по всем. Некоторым тоже говорил: «Жить хотите? Тогда бегите». Вытолкав преподавательницу из кабинета, юноша приставил ружье к голове сокурсника и, невзирая на его просьбы, выстрелил. По словам учащихся, конфликтов между ними не было. Издание «Подъем» сообщает, что они были близкими друзьями. А Mash, уточняет, что на днях он планировал сделать предложение своей девушке.

Травля

Информация о стрелке довольно противоречивая. Так, одни ученики рассказывают, что он был тихим, всегда сидел на первой парте, ни с кем не ссорился и не выделялся. Был в хороших отношениях с преподавателями и сокурсниками. С одним из них даже дружил.

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«Он был тихий, спокойный парень. Пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. Никто не трогал его», — поясняют они.

Другие рассказывают, что юношу регулярно задирали и унижали. «В группе его гнобили… Перестрелку он начал на улице», — рассказал один из них РИА «Новости».

Схожую информацию сообщил один из бывших студентов, уточнивший, что за день или два до перестрелки Данилу избили. «Слава богу, я отчислился. Он бы меня точно убил, потому что мы его ***[сильно обижали] вообще», — заявил он.

«Никто бы не смог остановить»

На YouTube уже обнаружили канал, авторство которого приписывают стрелку. На нем есть видео с молодым человеком, который похож на нападавшего на колледж. Ролик выложили семь часов назад. Молодой человек на кадрах вспомнил Колумбайн и заявил, что его «никто бы не смог остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдет».

«Если бы я сейчас позвонил бы Дане (другу), я бы ему сказал: „Завтра это произойдет“. Ну и что бы он сделал? Позвонил бы в полицию? Зная нашу полицию… „Да? Все понятно“ и кладут трубку. Позвонил бы моим родителям? Я бы им профессионально напи***, что Данька просто что-то бесится, потому что мы перестали общаться. Может, он там спился», — пояснил он.

Он рассказал, что прошелся по дворам домов, где жил раньше. С этими местами у него связаны «наилучшие воспоминания при том, что это началось примерно в то же время» и друзей было «больше, чем сейчас, минимум на одного, когда все было просто». Но что именно «началось», юноша не пояснил.