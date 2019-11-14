После стрельбы в колледже в Благовещенске гендиректора ЧОП отправили в СИЗО

СК России по Амурской области возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В рамках нее задержан генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А».

Госдума отреагировала на стрельбу в Благовещенском колледже Подробнее

Виновного могут обязать выполнять принудительные работы в течение пяти лет, либо отправят за решетку на срок до 10 лет.

По версии следствия, подозреваемый взял на работу для охраны здания колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека, который не имеет соответствующего разрешения на охранную деятельность.

Подозреваемого отправили в СИЗО. Следствие намерено просить суд заключить гендиректора под стражу.

Утром 19-летний студент колледжа расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников, а потом совершил самоубийство. Погиб один человек, двое получили ранения. Пострадавшие сейчас лежат в больнице, им сделали операцию. Один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сокурсники стрелка рассказали, что юноша был тихоней, всегда сидел на первой парте, ни с кем не ссорился и ничем не выделялся.