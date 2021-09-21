Пермского профессора проверят за продолжение лекции во время стрельбы. Но его хладнокровие спасло студентов
Один из пермских преподавателей отказался прерывать лекцию во время нападения на университет. Педагог лишь запер металлическую дверь и продолжил излагать материал студентам. Так он спас молодых людей от паники и необдуманных поступков: многие готовы были прыгать из окон. Психологи считают, что уже пора вводить протокол действий на случай нападения стрелков на учебные заведения.
Во время стрельбы в ПГНИУ преподаватель вуза Олег Сыромятников не стал прерывать лекцию по истории русской литературы. О нападении в восьмом корпусе, где преподавал профессор, в начале занятий сообщила мать одной из студенток. Сыромятников запер дверь и созвонился с деканом.
Профессор продолжил занятие под звуки выстрелов, хотя многие студенты спрятались под парты и пытались вести конспекты в таком положении. Сыромятников пояснил ребятам, что дверь металлическая, заперта изнутри и ее невозможно пробить выстрелом.
Все продолжалось до тех пор, пока в дверь не постучались и не сказали, что нужно выходить. Декан университета заявил, что педагог все сделал правильно. Сам Сыромятников отметил, что не хотел, чтобы в аудитории началась паника и студенты начали выпрыгивать из окон. Профессор также преподает в Пермской духовной семинарии, уточнила НСН.
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) объявил, что проведет проверку из-за продолжения лекции.
Нужно сохранять хладнокровие
Подполковник ФСБ в отставке, участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске Алексей Филатов рассказал «360», что самое главное в подобных ситуациях для преподавателя — ни в коем случае не поддаваться панике и не допустить ее среди учеников.
«В таких случаях часто приходится действовать по ситуации. Но если человек сохраняет хладнокровие, то в нужный момент он быстро принимает правильное решение. Думаю, что в данной ситуации преподаватель был абсолютно прав, закрыв дверь и обеспечив безопасность студентов, не дав никому покалечиться, прыгая из окон», — сказал Алексей Филатов.
Он также отметил, что в критической ситуации нужно принять меры для эвакуации студентов — отойти как можно дальше от нападающих. Кроме того, взрослый человек может быстрее сориентироваться и принять решение. Но если уйти невозможно, нужно постараться найти надежное укрытие.
«Ни в коем случае нельзя попадаться на глаза нападавшему, не пытаться с ним разговаривать, взывать к совести, просить, плакать — все это может только усугубить ситуацию и превратить человека в потенциальную жертву», — напомнил Алексей Филатов.
Школам и вузам нужны новые правила
Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в разговоре с «360» отметил, что продолжение занятий было хорошим отвлечением студентов от стрессовой ситуации. В страхе человек боится за свою жизнь, а инстинкт самосохранения — очень мощная вещь. Случается, что в таком состоянии люди совершают не очень адекватные поступки.
«Из-за страха стрельбы человек, например, может открыть железную дверь и выбежать, думая, что ему нужно на улицу. Или, действительно, открыть окно и выпрыгнуть, думая, что это единственное спасение. Иногда нужно сохранять спокойствие и не давать волю панике», — сказал Павел Жавнеров.
Если педагог запер железную дверь и продолжил занятия, он всем своим видом показал, что ситуация и пространство вокруг безопасны, пояснил психолог. Дети всегда считывают не слова, а эмоциональное состояние родителей. Тут аналогично: если учитель спокоен, занимается своим делом, то и студенты успокаиваются.
«Это настолько неординарные ситуации, что тут нет какого-то алгоритма действий. Если банк грабят, то сотрудник знает, что должен лечь на пол, слушаться грабителей и не пытаться им противостоять. А в случае нападения человека с оружием у педагогов нет протокола действий», — отметил Павел Жавнеров.
Он добавил, что люди должны знать, что делать в подобной чрезвычайной ситуации: как следует вести себя учителю, как — ученику. Они должны быть подготовлены, потому что от первого выстрела проходит время, за которое можно успеть обезопасить свою жизнь и жизни своих подопечных.