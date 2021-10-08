Уголовное дело завели на директора казанской школы после нападения Галявиева

Следователи возбудили уголовное дело о халатности против директора гимназии № 175 в Казани Амины Валеевой. Ее обвинили в том, что в школе не было охраны и систем безопасности, из-за чего 11 мая бывший ученик Ильназ Галявиев смог прийти туда с оружием и открыть огонь.

Об этом сообщил сайт kp.ru. Ее обвиняют в отсутствии нормальной охраны, а также недостатке в системе обеспечения безопасности гимназии. При этом именно она по громкой связи приказала учителям закрыться в классах вместе с детьми — благодаря этому Галявиев не смог попасть внутрь. Сейчас Валеева находится под подпиской о невыезде.

Кроме директора в трагедии, которая произошла в казанской гимназии, обвиняют еще двух человек. Это экс-директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов — его компания должна была обеспечивать работоспособность систем безопасности в школе. Сейчас Иванов находится под домашним арестом, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

По этой же статье проходит инженер по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. По данным правоохранителей, из-за его действий оповещение не сработало в кабинете, где находился 8 «А» класс. Учительница не слышала приказ директора и не заперла дверь, в результате чего туда смог попасть Галявиев.

В результате нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Он раскаялся в содеянном и признал себя вменяемым.