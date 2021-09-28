Суд отказался отпустить из-под домашнего ареста фигуранта дела о стрельбе в школе в Казани

Верховный суд Татарстана отказался смягчить меру пресечения бывшему директору фирмы, которая должна была обеспечивать безопасность в казанской школе № 175. Сергей Иванов останется под домашним арестом, сообщило местное издание «Бизнес Онлайн».

Иванов возглавлял ООО «Ваша Безопасность». После трагедии в гимназии ему предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Компания должна была обеспечить автоматическое закрытие входной двери гимназии на магнитный замок, но 11 мая Галявиев смог свободно пройти в здание и начать расстреливать учителей и учеников.

Под домашним арестом Иванов находится с 5 июля, 4 сентября по ходатайству следствия меру пресечения продлили до 11 октября. Следователи полагают, что если ограничения будут сняты, он может попытаться скрыться, повлиять на других свидетелей или уничтожить доказательства.

Защита Иванова указала на то, что обвиняемый уже не является гендиректором фирмы и не может повлиять на свидетелей, а все доказательства по делу были изъяты следствием. Помимо этого, в жалобе отметили, что на иждивении Иванова находятся два школьника, поэтому ему нужны двухчасовые прогулки, чтобы забирать детей из школы. В качестве еще одного аргумента адвокат указал ухудшение состояния здоровья фигуранта дела. Но суд жалобу отклонил.

Галявиев сейчас находится в СИЗО в Санкт-Петербурге, куда его доставили для проведения дополнительных экспертиз.