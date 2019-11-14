СК завел дело против ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска

«Возбуждено уголовное дело по факту надлежащей охраны здания», — заявил он.

Студентов и сотрудников колледжа Благовещенска допросят после стрельбы Подробнее

Глава ведомства уточнил, что следователи намерены выяснить, как работала охрана учебного заведения, если внутрь спокойно прошел вооруженный студент. Кроме того, ведомство намерено оценить работу руководства колледжа, которое не обеспечило надлежащей охраны учеников.

«Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина сообщил, что охранник в колледже не имел лицензии на охранную деятельность.

«Как выяснилось в ходе проверочных мероприятий, соответствующего разрешения у него не было», — заявил Грибакин.

19-летний студент принес в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства охотничье ружье и открыл стрельбу по своим однокурсникам. В результате погиб один ученик, трое получили огнестрельные ранения и в срочном порядке доставлены в больницу. Сам вооруженный студент покончил с собой.

По факту нападения на колледж Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». В данный момент сотрудники ведомства допрашивают студентов и преподавателей колледжа.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место криминалистов из центрального главка, чтобы они оказали помощь местным коллегам. Руководитель СК потребовал проверить организацию системы охраны в колледже, а также выяснить причины и условия, ставшие причиной совершению преступления.