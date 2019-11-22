Генпрокуратура: стрелок из колледжа Благовещенска был склонен к самоубийству

Устроивший стрельбу в колледже Благовещенска студент имел склонность к суициду. К таким выводам пришли еще в призывной комиссии Амурской области, однако сведения никак не использовали.

Теперь работу военных комиссариатов оценят специалисты надзорного органа. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев, слова которого привел «Интерфакс».

«У мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили», — подчеркнул он.

По словам Ткачева, в комиссариате сослались на ведомственные инструкции, запрещающие разглашать подобные данные. В Генпрокуратуре указали на отсутствие взаимодействия с призывной комиссией других ведомственных организаций.

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Студен Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл огонь по учащимся 14 ноября. Его ровесник, 19-летний молодой человек, погиб. Еще трое получили ранения. Один из пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии. Сам стрелок покончил с собой в одной из аудиторий колледжа.

После случившегося возбуждены уголовные дела об убийстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.

Предварительно установлено, что причиной случившегося мог стать конфликт между сверстниками.