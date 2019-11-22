Генпрокуратура: стрелок из колледжа Благовещенска был склонен к самоубийству
Теперь работу военных комиссариатов оценят специалисты надзорного органа. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев, слова которого привел «Интерфакс».
«У мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили», — подчеркнул он.
По словам Ткачева, в комиссариате сослались на ведомственные инструкции, запрещающие разглашать подобные данные. В Генпрокуратуре указали на отсутствие взаимодействия с призывной комиссией других ведомственных организаций.
Амурские власти перечислили выплаты семьям пострадавших при стрельбе в строительном колледжеПодробнее
Студен Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл огонь по учащимся 14 ноября. Его ровесник, 19-летний молодой человек, погиб. Еще трое получили ранения. Один из пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии. Сам стрелок покончил с собой в одной из аудиторий колледжа.
После случившегося возбуждены уголовные дела об убийстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
Предварительно установлено, что причиной случившегося мог стать конфликт между сверстниками.