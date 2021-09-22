Трус или герой? Правильно ли поступил профессор университета в Перми, продолжив лекцию во время стрельбы

Трагедия в пермском университете вызвала много вопросов к администрации вуза, касающихся обеспечения безопасности студентов. В обществе возобновилась оживленная дискуссия по поводу ужесточения выдачи разрешений на продажу оружия и, собственно, его легализации. Но больше всего россиян взволновало поведение профессора кафедры русского языка и стилистики, Олега Сыромятникова.

Во время нападения он читал лекцию в восьмом корпусе, где как раз происходила стрельба. О ней сообщила мать одной из студенток, забежавшая в аудиторию. Сыромятников запер дверь и позвонил декану. Затем он продолжил занятие, хотя многие учащиеся испугались выстрелов и спрятались под парты. Профессор заявил, что входную металлическую дверь прострелить не удастся, и он не позволит сорвать учебный процесс.

Читать материал педагог продолжал до тех пор, пока в дверь не постучались. Тогда он перешел на шепот. Прервали занятие бойцы ОМОНа, которые были шокированы происходящим. Стоит добавить, что Сыромятников также преподает в Пермской духовной семинарии. По некоторым данным, он является подполковником полиции в отставке.

Источник фото: Twitter.

Декан пермского университет одобрил его действия, но пообещал провести проверку.

«Главное, что он закрылся в аудитории. Мы считаем, что в этой ситуации это первое действие. То, что он дальше продолжил вести лекцию, — здесь персональные оценки могут быть разными. Все люди по-разному переживают стресс. Важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — заявили в пресс-службе вуза. Разобраться в ситуации намерен и Следком России.

Сыромятников утверждает, что продолжать занятие ему приказал декан.

«Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом», — сообщил он.

Преподаватель заявил, что не хотел допустить паники. Он боялся, что студенты начнут выпрыгивать из окон.

Учеба важнее жизни и смерти

Несколько иначе смотрят на случившееся учащиеся группы, с которой занимался профессор. Они не понимают его поведения и осуждают.

«Более того, он сделал замечание маме девочки за то, что она отвлекает его от пары. На наше предложение подвинуть парты он сказал, что это все равно не поможет», — рассказала одна из студенток на условиях анонимности.

Другая призналась, что допускает неудачную попытку успокоить учащихся.

«Но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь „учеба в любом случае важнее“», — сообщила она.

Гораздо более подробно рассказала о случившемся студентка Елизавета Беляева. По ее мнению, группа спаслась чудом. Они учились на пятом этаже вместо второго, где происходила стрельба. Кроме того, в университете задержалась ее мама, которая возит маломобильную дочь на занятия.

«А потом повезло, когда она успела добежать до нас и закрыть двери, забаррикадировать. Наш преподаватель не сделал ничего из того, что сделала моя мама. Более того, он даже не удосужился прекратить лекцию. „Учеба важнее“. Мы полтора часа сидели и ждали смерти», — сообщила Елизавета.

Студентов вывели из корпуса бойцы ОМОНа. Но девушка считает, что все должны знать о том, как повел себя Сыромятников. По состоянию здоровья она не успевает от руки записывать лекции и носит с собой диктофон. Запись одиозной лекции у нее тоже сохранилась.

«Я отправила эту запись журналистам. И в итоге сейчас этот преподаватель выворачивает все наизнанку, обвиняет нас в панике. Я не могу оставить это так, потому что все, что он говорит — одна сплошная ложь. А мы спасли ему жизнь, знаете, на минуточку», — подчеркнула Елизавета.

Действительно, Сыромятников придерживается иной точки зрения. По его словам, панику начала как раз мать девушки.

«Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», — объяснил профессор.

Дать героя христианину и патриоту

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко счел поведение Олега Сыромятникова разумным и правильным. Педагог отвлек студентов от опасности, так как не смог бы сам грамотно организовать эвакуацию.

«Это гораздо лучше, чем если бы эти все дети выскочили в коридор, и это животное, как мы видим на снимках, когда идет молодая девушка по коридору, ничего не подозревает, а эта мразь стреляет в нее, она падает, и он даже не посмотрел в ее сторону», — сказал Онищенко.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев глава партии «Родина» предложил наградить Олега Сыромятникова и присвоить ему звание Героя России. По его мнению, преподаватель спас жизни студентов.

«Сразу видно, что профессор Сыромятников — православный христианин и русский патриот, для которого чувство долга и ответственность за людей превыше всего», — подчеркнул Журавлев.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов тоже одобрил действия профессора.

«Мое мнение: Олег Сыромятников не паниковал сам и не допустил паники. Это главное! Уже за это ему должны быть благодарны студенты и родители. Вы правильно действовали, профессор!» — заявил политик.

Подполковник ФСБ в отставке, участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске Алексей Филатов заявил «360», что Сыромятников был прав, не позволив студентам калечиться, выпрыгивая в панике из окон. Он также посоветовал в аналогичной ситуации ни в коем случае не попадаться на глаза нападающему и не пытаться взывать к его совести.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил «360», что в стрессовой ситуации человек способен на неадекватные действия и Сыромятников поступил верно, отвлекая студентов лекцией. Тем более, что у педагогов нет определенного протокола действий в случае вооруженного нападения.

Явный перебор

Как сообщил «360» психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский, для объяснения поведения Сыромятникова есть два нюанса.

«Первый — есть так называемый эффект учебной пожарной тревоги. Когда человека беспрестанно гоняют проверками, готовят к экстремальным ситуациям, и все они являются тренировочными. Рано или поздно это может вызвать адаптацию к ситуации, и наплевательское отношение к очередному сигналу пожарной тревоги. Тематика шутинга в школах и учебных заведениях довольно обсуждаема. К этому, к сожалению, привыкают. Кажется больше блефом, какой-то игрой», — сообщил эксперт.

Он предположил, что, когда начались выстрелы, зазвучали крики, понялась паника, профессор мог просто не оценить ситуацию как реальную. Посчитать, что это учебная тревога, или фейк, студенты взрывают петарды. Тем более, что тема шутинга в последние годы стала замыленной, разговоры о нападениях вызывают зевоту и оскомину.

«Второй нюанс — человек объективно оценил ситуацию и свою от нее защищенность. В этом случае он был прав, что попытался успокоить студентов, чтобы в общей волне паники они не оказались под выстрелами. Возможна профессиональная уверенность как бывшего сотрудника полиции, что я тут спокойно отсижусь», — отметил психолог.

Андрей Зберовский счел маловероятной версию о том, что Сыромятников от страха впал в ступор. Он все-таки реагировал, закрыл двери, продолжил лекцию.

«То есть, это не паралич от страха, не впадение в ступор. Он действовал. Допускаю, что пытался снизить уровень стресса хотя бы у студентов. Чтобы не прыгали в окна, не совершали неадекватных действий, которые могли привлечь внимание нападавших», — объяснил профессор.

Он назвал абсолютно верными действия женщины, которая предупредила однокурсников дочери о нападении и начала баррикадировать дверь. Но тут важно понимать другой аспект.

«Я тоже преподаватель вуза, профессор, 30 лет лекции читаю. Если ко мне в аудиторию забежит кто-то с криками, что в здании террорист и это не шутка, все равно остается вероятность того, что кто-то все неправильно понял. Если мама прекрасно знала, что это не фейк, и так поступила, то она большая молодец. Но это не означает, что преподаватель, который несет ответственность за свою аудиторию, должен поступать так, как предложили посторонние лица», — добавил Зберовский.

По его словам, сам бы он в аналогичной ситуации оставил своих слушателей в аудитории. Затем сделал бы уточняющий звонок в администрацию, охрану, в деканат или ректорат. И уже после этого принять меры.

«Либо забаррикадироваться, либо соблюдать тишину или организовать эвакуацию. В моей логике преподавателя, если он выяснил, что террористы уже находятся в здании, то его чтении лекции является для меня избыточной и неправильной формой. Нужно было побольше завалить вход партами и стульями, и, конечно, сидеть в тишине. Лекцию продолжать было однозначно нельзя. Это явный перебор. Там же нет звукоизоляции, голоса слышно, можно было привлечь внимание», — подчеркну психолог.

Он отметил, что так педагог потерял драгоценное время на эвакуацию. Лучше бы Сыромятников просто предложил студентам лечь на пол.