Лукашенко с автоматом, пожар в «Утрише» и фестиваль сыра в Подмосковье. Неделя в фотогалерее

Прошедшая неделя оказалась насыщенна различными событиями — не только в России, но и в мире. В Белоруссии продолжаются масштабные протесты, в разных странах вспыхнули крупные пожары, но люди постепенно возвращаются к обычной жизни после пандемии коронавируса и начинают проводить фестивали.

Подробнее о том, что случилось с 24 по 30 августа — в фотогалерее «360».

Пожар в заповеднике «Угриш»

В Краснодарском крае произошло сразу несколько масштабных пожаров, но самый серьезный из них разгорелся 24 августа в заповеднике «Утриш» под Анапой. Возгорание там удалось ликвидировать только через два дня — вечером 26 августа. За это время пламя уничтожило 126 гектаров леса, в том числе — уникальных реликтовых растений, которые росли там столетиями.

В тушении пожара в заповедники участвовали не только спасатели и профессионалы, но и простые туристы, которые в этот момент отдыхали рядом. Они выстроились в живую цепочку до моря и передавали друг другу емкости с водой, чтобы хоть немного потушить пламя.

По основной версии следствия, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем на территории заповедника.

Калифорнийское пекло

Для Калифорнии лесные пожары не редкость, однако с каждым годом они становятся все масштабнее. Отдельную роль играет и погода — за последние две недели в штате было около 40 градусов жары и совсем отсутствовали осадки.

Из-за этого начались сильные сухие грозы, во время которых удалось зафиксировать свыше 12 тысяч ударов молнии. Они спровоцировали 650 пожаров на территории всего штата. В них уже погибли семь человек, еще десятки жителей пострадали.

Калифорния. Источник фото: Twitter

Годовщина пожара в Останкинской башне

27 августа 2000 года на высоте 460 метров загорелась самая высокая точка Москвы — Останкинская башня. Это считается крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю столицы в современной России.

Пожар спровоцировало короткое замыкание, из-за которого загорелись кабельные коллекторы — по ним провода шли к расположенным на самом верху антеннам. Несмотря на оперативные действия сотрудников башни, пожарных и спасателей, потушить ее удалось лишь на следующий день. За это время огонь опустился до 120 метров над землей. Огонь охватил участок в 340 метров.

Существовала реальная опасность обрушения башни — повреждения от огня были достаточно серьезными, и в какой-то момент люди заметили, что Останкино отклонилось от вертикальной оси на недопустимый уровень. Специалисты рассматривали вариант направленного уничтожения башни, но это не понадобилось — она смогла устоять.

Лукашенко с автоматом и БТР в Минске

В Белоруссии продолжаются протесты — граждане уже не раз выходили к резиденции президента республики Александра Лукашенко. 23 августа лидер страны решил выйти к митингующим — для этого он надел бронежилет и взял в руки автомат. При этом президент прилетел к Дворцу Независимости, где располагается его резиденция, на вертолете.

Вместе с ним был его 15-летний сын Николай. Подростка облачили в защитную форму, на голову надели каску, а в руки — дали автомат. В тот раз Александр Лукашенко вышел за оцепление и поблагодарил силовиков.

30 августа президента Белоруссии вновь увидели у Дворца Независимости с автоматом в руках и в бронежилете. Он взялся за оружие после того, как перед резиденцией вновь собралась многотысячная толпа протестующих. Так они отметили день рождения главы республики, которому сегодня исполнилось 66 лет.

Когда толпа направилась к резиденции, ее взяли в оцепление сотрудники ОМОНа. Вскоре к ним подтянулись и бронетранспортеры — по словам очевидцев, на площадь приехали не менее семи единиц техники. В МВД Белоруссии пояснили, что БТР ввели в Минск для «усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях».

Зеленский прекратил общение с Лукашенко

В МИД Украины заявили, что разрывают все контакты с Минском. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский ни разу не общался с Александром Лукашенко с момента выборов в Белоруссии. Кулеба подчеркнул, что сейчас контактов нет «и не планируется». Их возобновят только после того, как Украина убедится, что они не несут для нее «репутационных, моральных, этических потерь».

В МИД Украины официально заявили, что прекратили контакты с Белоруссией из-за обеспокоенностью президента Украины безопасностью на территории собственной страны. Пауза в общении двух стран нужна для того, чтобы события, которые сейчас происходят на территории республики, «имели как можно меньшее влияние на экономику и развитие бизнеса на Украине».

Протесты в Южной Осетии

Протесты в Южной Осетии начались вечером 28 августа — вскоре после задержания жителя республики Инала Джабиева, которого заподозрили в покушении на главу МВД Игоря Наниева. За это мужчину отправили в СИЗО, где, по предварительной информации, пытали сразу восемь силовиков. Джабиев не выдержал издевательств и скончался.

После этого в центр Цхинвала вышли несколько сотен разгневанных жителей, которые выступили против произвола силовиков. Участники митинга требовали отставки правительства и созыва сессии парламента. Они добились своего — президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прислушался к протестующим и отправил правительство в отставку на фоне массовых акций. Министры продолжат исполнять свои обязанности лишь до тех пор, пока на их место не придут члены нового правительства. Кроме того, в отставку ушел премьер-министр Эрик Пухаев.

Сотрудники правоохранительных органов, которых подозревают в пытках, сейчас находятся под следствием. Президент подчеркнул, что задержанный Джабиев скончался из-за их непрофессионализма и грубого произвола. Он отметил, что держит расследование случившегося под личным контролем. Лидер Южной Осетии пообещал, что ни один виновный не сможет уйти от ответственности.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

С 27 по 30 августа в подмосковной Истре в пятый раз прошел гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». В 2020 году он впервые длился сразу четыре дня. На нем были представлены фермерства не только Московской области, но и других регионов России. Участие в фестивале приняли почти 400 фермеров, виноделов, пивоваров и мастеров-ремесленников из 46 регионов страны.

170 сыроваров привезли в Истру более 120 тонн сыра 500 разных сортов. Кроме того, участники фестиваля представят мясные деликатесы, мед, одежду, домашнюю утварь ручной работы и многое другое.

Ураган «Лаура» обрушился на США

На США обрушился масштабный ураган «Лаура». Он буквально разрушил несколько городов — стихия была такой сильной, что выбивала в домах окна, валила памятники и ломала деревья. Некоторые здания и вовсе не устояли перед ураганом — порывы ветра буквально сминали их на глазах у испуганных очевидцев.

В Сети пишут, что «Лаура» стала самым сильным штормом в США, начиная с 1856 года. Скорость ветра достигала 240 километров в час. Из-за него в США отменили больше половины авиарейсов.