Южная Осетия в протестах. Гибель задержанного в СИЗО обернулась отставкой правительства

Последние сутки в Южной Осетии выдались насыщенными. Сначала смерть местного жителя, которого подозревали в нападении на главу МВД Игоря Наниева. После этого все развивалось стремительно: отставка премьер-министра и правительства, требования уволить генпрокурора республики, начало следствия в отношении силовиков.

Покушения и массовые протесты

Вся эта история началась с задержания жителя республики Инала Джабиева. Его заподозрили в покушении на главу МВД Игоря Наниева и отправили в СИЗО. Там обвиняемого, по предварительным данным, пытали восемь силовиков. Мужчина не выдержал побоев и умер.

Эта новость разгневала местных жителей. Поэтому вечером 28 августа в центре Цхинвала собрались несколько сотен недовольных, которые выражали протест против произвола силовиков. Участники митинга требовали отставки правительства и созыва сессии парламента.

Их акция на площади была несанкционированной. Из-за этого правоохранители Южной Осетии максимально усилили меры безопасности в Цхинвале и старались держать ситуацию под контролем.

Правительство и премьер ушли в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прислушался к протестующим и отправил правительство в отставку на фоне массовых акций. Министры должны будут исполнять свои обязанности до завершения формирования нового правительства.

Помимо этого, глава республики принял отставку премьер-министра Эрика Пухаева. Чиновник посчитал это свое решение правильным. Согласно указу президента, временное исполнение обязанностей главы правительства возложили на вице-премьера Геннадия Бекоева. Депутаты парламента Южной Осетии потребовали от Бибилова отправить в отставку еще и генерального прокурора страны Урузмага Джагаева. Этот вопрос был единственным на повестке внеочередной сессии парламента. Большинство депутатов поддержали это предложение.

Милиционеров накажут

Под следствием оказались восемь сотрудников МВД Южной Осетии, которых подозревают в гибели Джабиева.

Задержанный скончался из-за их непрофессионализма и грубого произвола — с такими словами к народу обратился президент.

«Непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии. Расследование всех обстоятельств его гибели проходит под моим личным контролем», — говорил Бибилов.

Он поручил провести расследование предельно беспристрастно и оперативно. Любые проволочки в ведении дела недопустимы, заметил в своем обращении глава республики. Он надеется на скорое наказание для виновных, причем по всей строгости закона, невзирая на должности и звания.

Бибилов пообещал, что «ни один виновный не уйдет от ответственности».