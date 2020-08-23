«Ребята, спасибо вам!»: Лукашенко вышел за оцепление и поблагодарил силовиков. Видео

Прилетевший на вертолете к Дворцу Независимости в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко спустился вниз и прошел сквозь толпу бойцов ОМОНа. После этого он повернулся к силовикам и поблагодарил их за работу. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

На опубликованных кадрах видно, как силовики встречают Лукашенко выкриками «Мы с вами до конца». Лукашенко с автоматом в руках и в бронежилете, проходя сквозь оцепление, пообещал, что разберется с протестующими. После этого он повернулся к бойцам и заявил: «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы». После этого он поднял палец вверх. Силовики в ответ зааплодировали.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что государственный лидер весь день работал в ситуационном центре резиденции и контролировал обстановку.

«Ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце», — привело ее цитату БелТА.

Эйсмонт уточнила, что запала и смелости у участников несанкционированной акции хватило не надолго, потому что они «развернулись и буквально побежали в обратном направлении».

Для того, чтобы оценить обстановку в столице Лукашенко вызвал вертолет. Он облетел территорию и вернулся дворец Независимости.

Корреспонденты российских информационных агентств сообщали, что видели вертолет, который приземлился на площадке около дворца Независимости. В этот момент колонны участников несанкционированного марша планировали продолжить шествие от стелы «Минск — город-герой» к площади Государственного флага. Недалеко от дворца Независимости они остановились и начали расходится

Ранее появилось видео, как Александр Лукашенко прибыл на вертолете. При выходе выяснилось, что в руках у него автомат, а сам он одет в бронежилет.

Участники несанкционированной акции оппозиции собрались сегодня на площади Независимости в центре Минска. После этого они прошли маршем по улицам города. Еще до сбора людей МВД предупредило о возможных провокациях, а министерство обороны потребовало не устраивать беспорядков возле памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Противостояние сторонников оппозиции и действующей власти продолжается в Белоруссии уже вторую неделю. В первые дни участники неразрешенных акций устраивали столкновения с силовиками. В результате пострадали несколько сотен человек с обеих сторон. На этой неделе все происходило достаточно мягко без задержаний. Но рабочие ряда предприятий объявили забастовки. Лукашенко пригрозил, что с понедельника начнет закрывать предприятия, если стачки продолжатся и дальше.