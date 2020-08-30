Резиденцию Лукашенко в Минске взяли под усиленную охрану. Туда направились протестующие

Резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая расположена в центре Минска, взяли под усиленную охрану. Ранее туда направилась многотысячная колонна протестующих жителей.

Об этом сообщил ТАСС. По словам агентства, проспект Победителей, по которому сейчас идут протестующие, полностью заблокировали спецтехникой и сотрудниками ОМОНа перед резиденцией. Кроме того, туда движутся несколько БТР, а также грузовики.

Протестующие остановились вплотную к оцеплению, которое выставил ОМОН. Люди хлопают, кричат, скандируют различные лозунги. В ответ на это силовики пока не предприняли никаких действий.

По информации РИА «Новости», большая часть протестующих еще идет в сторону резиденции по улице Ленина. Толпа уже сейчас занимает всю территорию от стелы «Минск — город-герой» до оцепления.

Ранее несколько девушек пришли на площадь Независимости в национальных костюмах. Они принесли с собой тыквы, которые выкатили через установленное правоохранителями заграждение. Они «выкатили гарбуза» президенту республики Александру Лукашенко, который сегодня отмечает день рождения — в Белоруссии это традиционный способ показать жениху, что невеста ему отказала.