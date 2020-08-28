Ураган «Лаура» разрушил города в США. Не устоял даже памятник, который пережил протесты Black Lives Matter

На США обрушился ураган «Лаура». Его жертвами в штате Луизиана стали шесть человек. Мощный ветер выбил стекла в домах и административных зданиях, повредил автомобили и нагнал на американцев ужас. Кадры, на которых запечатлена сила урагана и его последствия, появились в Сети.

Департамент здравоохранения Луизианы заявил в Twitter, что подтверждена гибель минимум шести людей. Данные намерены обновлять по мере того, как штат будет восстанавливаться после удара стихии.

На размещенных пользователями фотографиях можно сравнить, как выглядел американский штат до «Лауры» и что стало после урагана.

В роликах, снятых очевидцами, видно, насколько сильным был ураганный ветер: он без труда гнул деревья и сметал все на своем пути.

«Лаура» серьезно потрепала здания городов штата и завалила улицы мусором — от сломанных ветвей деревьев до выбитых стекол.

«„Лаура“ невероятно сильна. Отель разваливается на кусочки. Посмотрите, как сверху падает стекло», — писали в Twitter.

Ветер гонял по коридорам зданий оторванную обшивку, валил деревья и буквально сминал стоящие на его пути дома.

В городе Лейк-Чарльз ветер свалил памятник армии конфедератов времен Гражданской войны в стране, сообщило издание USA TODAY. За его снос ранее выступали протестующие, но городской совет решил сохранить статую.

В Сети пишут, что «Лаура» стала самым сильным штормом в США, начиная с 1856 года. Скорость ветра достигала 240 километров в час.

Из-за урагана на одном из химических предприятий штата произошла утечка хлора. В США из-за неблагоприятных погодных условия отменили больше половины авиарейсов.