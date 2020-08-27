Названа основная причина пожара в заповеднике «Утриш»

«В ближайшее время на территории заповедника начнут работать следователи, основная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, то есть опять человеческий фактор», — отметил он.

В регионе приняты все меры, предусмотренные действующим законом о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, добавил Еникеев.

В заповеднике работали местные, региональные и муниципальные службы, а также сотрудники МЧС. Специалисты эвакуировали туристов из опасной зоны.

Пожар начался на территории Анапы, между населенными пунктами Большой и Малый Утриш. Там загорелась лесная подстилка, позже огонь перекинулся на территорию заповедника «Утриш». Огонь прошелся по территории почти в 130 гектаров. Возгорание ликвидировали вечером 26 августа.

С 24 августа на Кубани полыхали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. К тушению природных пожаров присоединились самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32. Наземная группировка — 486 человек и 86 единиц техники.