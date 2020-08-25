Калифорнийское пекло. Как масштабные пожары уничтожают все живое

В Калифорнии не утихают лесные пожары. Число погибших увеличилось до семи человек, десятки людей получили травмы. Губернатор штата связывает природное бедствие с глобальным потеплением. Очевидцы публикуют кадры с места возгораний, спасатели — отчеты о тушении.

Лесные пожары происходят в Калифорнии регулярно, однако за годы их масштаб заметно увеличился. Последние недели на территории штата стояла жара под 40 градусов и не выпадало осадков. Высокая температура и пересушенный воздух спровоцировали сухие грозы, было зафиксировано более 12 тысяч ударов молний. Они привели к 650 пожарам по всему штату.

По данным на воскресенье, с огнем боролись 14 тысяч спасателей, было задействовано 2,4 тысячи пожарных машин и 95 самолетов. С 14 августа, когда начался «сезон пожаров», сгорело примерно 450 гектаров насаждений, было разрушено 845 жилых домов и других построек.

Два пожара, спровоцированные ударами молний, LNU Lightning и SCU Lightning, вошли в тройку самых масштабных возгораний в штате за всю историю наблюдений. Их общая площадь составила 280 тысяч гектаров.

Самый крупный лесной пожар произошел в регионе в 2018 году и выжег тогда более 185 тысяч гектаров насаждений.

По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, возгораний такого масштаба он еще не видел. Политик связал их возникновение с глобальным потеплением. «Если вы не верите в изменение климата, приезжайте в Калифорнию», — предложил он в Twitter.

С губернатором согласен Дэниел Суэйн, ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он заявил The Guardian, что хотя лесные пожары и являются естественной и необходимой частью экосистемы Калифорнии, изменение климата делает их более серьезными и разрушительными.

Власти эвакуируют более сотни тысяч местных жителей, однако и с этим есть проблемы. Некоторые отказываются уезжать, опасаясь мародеров. Из-за этого эвакуация была сорвана в округе Санта-Крус. После чего местный шериф направил в округ офицеров, которым приказано задерживать любого, у кого нет разрешения находиться в зоне бедствия.

Источник фото: пожарные службы Калифорнии / Twitter

Пожары бушуют по всему штату. В этом году они достигли пика до наступления осени, когда сильные ветры, идущие с Тихого океана, раздувают огромные очаги пламени. Сезонные ветры еще придут в ближайшие недели, предупредил Дэниел Суэйн.