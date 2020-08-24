Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с 15-летним сыном Николаем 23 августа появились в бронежилетах и с автоматами. Так глава республики отреагировал на протесты и попытки митингующих штурмовать его резиденцию — Дворец Независимости. Как на вооруженного Лукашенко отреагировали российские политики и политологи — в материале «360».

Видео, на котором Александр и Николай Лукашенко пролетели над многотысячной акцией на проспекте Победителей, появилось в Сети 23 августа.

Герой мемов или жертва издевательства пиарщиков

Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на решение главы республики взять в руки оружие на фоне текущей ситуации в Белоруссии. Они превратили поступок Лукашенко в мемы, высмеяв не только вооруженного президента, но и отсутствие в автомате рожка, а также эффектное появление главы государства у Дворца Независимости.

Телеведущая Ксения Собчак тоже назвала ситуацию с Лукашенко мемом.

«Лукашенко без обоймы — должно стать мемом я считаю!» — написала она в своем Telegram-канале.

Собчак предположила, что сотрудники пресс-службы Александра Лукашенко либо «прогуливали пары по кризисному пиару», либо тоже поддерживают движение «Живе Беларусь».

Директора Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков отметил, что появление Лукашенко с автоматом похоже на «бандитскую разборку из 90-х». Абсурда добавляет и одетый в форму Николай, который также держит в руках автомат.

«Если авторы роликов хотели подчеркнуть, что батька жив, здоров, вооружен и опасен, то они немного перестарались. Он предстал в образе абсолютно комичном и неадекватном, в образе запуганного диктатора, который больше готов защищаться от своих же охранников-преторианцев, нежели от политической угрозы», — написал Илья Гращенков в своей авторской колонке на портале «ФедералПресс».

Он отметил, что после выхода Лукашенко ко Дворцу Независимости с автоматом пошли слухи, будто пиарщики, которые придумали для президента образ «человека с „калашом“ без патронов» просто над ним издеваются. По другой версии, такое появление — креатив самого главы Белоруссии. Гращенков подчеркнул, что происходящее вызывает ощущение «полного неадеквата со стороны Лукашенко».

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что Лукашенко в бронежилете выглядит «решительно», но картина складывается все равно мрачная.

В Кремле появление вооруженных Александра и Николая Лукашенко комментировать отказались.

Борьба против «оранжевых революций» и героизм

Первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий предположил, что президент Белоруссии своим появлением с оружием хотел показать готовность бороться за республику с организаторами «оранжевых революций».

Поэтому ассоциация и показ сегодня Лукашенко и его окружения с автоматом — это показ того, что за Белоруссию, за свою землю президент [Белоруссии] будет драться с оружием в руках против организаторов всяких «оранжевых» революций Виктор Водолацкий.

Первый зампред комитета по делам СНГ подчеркнул, что эти революции сейчас очень активно стараются срежиссировать на территории республики. За этим стоят те же режиссеры, которые уже делали это в Грузии, Ливии, Ираке и на Украине. Водолацкий отметил, что большинство людей, которые 23 августа вышли на площадь Независимости, — сотрудники «Беларускалия», которые ждут каких-то перемен. Если они не прекратят протесты в ближайшее время, то получат изменения — предприятие просто закроется, а число безработных увеличится, что приведет к вытекающим из этого последствиям.

«Поэтому Лукашенко, как символ того, что нельзя сдавать свою страну, взял в руки в автомат», — заключил Водолацкий.

Кроме того, он призвал убедиться, что кадры с вооруженным Лукашенко настоящие. Он отметил, что видео, которые появились в Сети 23 августа, могли взять с последних военных учений. Ведь глава республики каждый раз появляется перед солдатами в военной форме, тем самым показывая им, что он такой же защитник, как и они. Кроме того, известно о любви президента Белоруссии как к военной форме, так и к оружию.

Телеведущий Владимир Соловьев тоже прокомментировал в своем Telegram-канале появление вооруженного президента.

«О как! С автоматом! Правда, обращается с оружием „не по уставу“», — написал он.

Кроме того, Соловьев сравнил поступок Лукашенко с героическим самопожертвованием генерала Раевского. По легенде, он не только сам встал во главе Смоленского полка, чтобы повести его в бой с противником, но и вывел на поле двух своих несовершеннолетних сыновей.

«Вот только Лукашенко сегодня, к счастью, в бой вступать не пришлось», — подчеркнул телеведущий.

«Поехала крыша»

Российский политолог Леонид Гозман заявил, что президент Белоруссии появился перед протестующими с оружием потому, что у него «поехала крыша». Такое заявление он сделал во время одного из выпусков своего шоу «И грянул Грэм» на YouTube-канале.

«Вообще я думаю, что у Александра Григорьевича поехала крыша. Он смертельно испугался. Как и все диктаторы, он живет в искусственном мире. Он считал себя отцом нации, а после встречи на заводах столкнулся с реальностью. У него с головой не все в порядке», — заявил Гозман.

Он также прокомментировал тот факт, что с автоматом в руках появился и 15-летний сын президента Николай. По словам одной из его белорусских знакомых, Лукашенко должны лишить родительских прав, ведь он дал несовершеннолетнему сыну боевое оружие.