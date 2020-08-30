Фермерский ответ кризису. Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» завершился в Подмосковье и стал во многом рекордным

Завершился V фермерский фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», который проходил в подмосковной Истре четыре дня. Все остались довольны — в этом нет сомнений. Прилавки ломились от разнообразного сыра, свежайшего меда и ароматного хлеба — радость для гостей. Фермеры же вышли из кризиса после пандемии и расширили географию сбыта. Время подвести итоги гастрономического праздника.

Сыровары бьют рекорды

Конкурс «Лучший сыр России» собрал рекордное число производителей сыра — 170. Жюри пришлось выбирать лучшего из лучших среди более чем 700 образцов сыра. А это на 200 единиц продукции больше, чем в 2019 году.

Фермеры участвовали в рамках 12 номинаций: сыры с мытой корочкой, с голубой, белой и смешанной плесенью, с добавками, а также свежие, полутвердые, выдержанные, козьи твердые и мягкие, овечьи и другие сыры.

Гран-при получил «Гранд Премьер» — от производителей из Калужской области Moloko Group, где производят сыры премиум-класса. Победителем признали твердый сыр, созданный по рецепту французского Comté.

На гастрономической ярмарке многие фермеры продали всю привезенную продукцию за четыре дня. Теперь они инвестируют выручку в дальнейшее производство — покупают оборудование, рассказала вице-губернатора Подмосковья Наталья Виртуозова.

Чем запомнится?

Гастрономический фестиваль прошел с 27 по 30 августа — в пятый раз. При этом он впервые длился четыре дня.

В деревню Дубровское приехали около 400 фермеров из десятков регионов России. Они покоряли гостей вкусами сыра, меда, мяса, колбас, хлеба, орехов, кондитерских изделий. Сыры на этот раз представляли почти 50 сыроваров. Они угощали редкими твердыми и полутвердыми сортами, голубыми сырами с плесенью, мягкими сырами из овечьего и козьего молока.

Ремесленники выставили удивительные вещи ручной работы. Впервые приглашены виноделы и производители пива — в основном, крафтового. Они приехали из Ростовской области, Крыма и Краснодарского края. Для них развернули отдельный шатер.

«Сыр! Пир! Мир!» помог фермерам выйти из кризиса после пандемии коронавируса. Сыровары со всей страны показали свой товар и расширили географию сбыта, получили субсидии, вышли на торговые сети и единомышленников. Фермерские ярмарки и рынки получили шанс заново запустить свое дело.

На самом вкусном мероприятии Московской области прозвучало несколько заявлений. Так, фестиваль может расширить географию, тогда он будет проводиться и в других регионах России. Планируется, что к участию в мероприятии в будущем присоединятся также и крупные корпорации.

А еще гастрономический фестиваль хотят сделать ежеквартальным, поскольку заметен большой спрос. Однако для этого нужно привлечь спонсоров.