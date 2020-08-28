МИД Украины объявил о разрыве контактов с Минском. Как долго Зеленский сможет не общаться с Лукашенко

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал о том, что с момента выборов в Белоруссии Владимир Зеленский не общался с Александром Лукашенко. И о возобновлении контактов в ближайшее время речи не идет. Но вопрос в том, как долго Зеленский сможет отказываться от общения без ущерба для Украины.

После выборов в Белоруссии, вызвавших масштабные протесты на территории республики, президент Украины Владимир Зеленский поставил на паузу все отношения с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

В последний раз президенты общались перед выборами в Белоруссии, сейчас же, по заявлению Кулебы, контактов нет «и не планируется». Ранее из республики для консультаций был отозван украинский посол — «из-за недопустимых действий Минска».

«Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — объяснил Кулеба.

Символическая пауза

По официальному заявлению МИДа Украины, решение приостановить контакты с Белоруссией обусловлено обеспокоенностью президента Украины безопасностью на территории собственной страны. Пауза необходима для того, чтобы белорусские события «имели как можно меньшее влияние на экономику и развитие бизнеса на Украине».

При этом украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сомневается, что приостановлены все контакты. Даже временное прерывание экономических отношений сторон, по его мнению, может резко негативно отразиться на состоянии Украины. Саму «паузу» в отношениях стран он считает исключительно символической.

«Мне трудно себе представить, что Украина отказалась получать горючку из Белоруссии. Это была бы колоссальная проблема для Украины», — заявил Погребинский.

Политолог, политтехнолог и политический обозреватель Наталия Елисеева согласна с тем, что разрывать отношения с Белоруссией для Украины по крайней мере нецелесообразно.

«Зеленский сейчас пытается поддерживать отношения с Белоруссией хотя бы в каком-то виде, потому что для него это такое связующее звено с Россией. То есть он не может позволить себе сейчас эти отношения испортить», — уверена она.

Зеленский загнан в угол

Елисеева считает, что пауза в отношениях стран спровоцирована положением, в котором оказался президент Украины. В случае общения с Лукашенко он будет вынужден высказать свою позицию относительно выборов и протестов, а это Зеленскому не выгодно, поэтому он выбирает условный нейтралитет.

Признать [результаты выборов] Зеленский не может, потому что Евросоюз осуждает то, что сейчас происходит в Белоруссии. Но и осудить это он тоже не может, потому что Лукашенко на него условно обидится и отношения впоследствии будут испорчены Наталия Елисеева.

Михаил Погребинский согласен с тем, что до тех пор, пока ситуация в Белоруссии не изменится и не достигнет логического завершения, никакого возобновления отношений глав государств скорее всего не будет.

«Зеленский не знает, как себя вести, поэтому взял паузу. Он не может позвонить, потому что это будет значить, что он признал [легитимность прошедших в Белоруссии выборов]. А так он не признает Лукашенко президентом, но и не говорит обратного. Это более комфортная позиция, и это понятно», — объяснил политолог.

Шаткое положение

Сейчас, по мнению Наталии Елисеевой, любой контакт Украины с Белоруссией может привести к конфликту, который не нужен Зеленскому. По словам политологов, украинский президент стремительно теряет рейтинг.

«Зеленский понимает ситуацию, в которую он попал, для него лично она складывается не очень хорошо. И он не будет обрывать отношения и собственноручно рубить сук, на котором он сидит», — заявила Елисеева.

При этом белорусский лидер, по словам Погребинского, всегда сохранял позитивно сдержанные отношения с президентами Украины.

«Лукашенко всегда по-отечески относился к нашему такому смешному президенту. Поскольку Лукашенко всегда занимал позицию несколько отличную от позиции Москвы, отношения всегда были позитивно сдержанными», — сказал он.

По мнению Елисеевой, роль Лукашенко можно расценивать как парламентерскую в отношениях России и Украины.

«Лукашенко выступал парламентером между Россией и Украиной, он пытался дать площадку, для него было важно сохранить такой „славянский“ треугольник государств. И для Зеленского это тоже важно, не только из-за каких-то культурных взаимоотношений, но и из-за экономических», — объяснила она.

Потеря поддержки белорусского президента может обернуться для Зеленского серьезными последствиями, например, проигрышем на следующих президентских выборах.