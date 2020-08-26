Двое суток в Краснодарском крае полыхали три лесных пожара. Два, под Новороссийском и Геленджиком, потушили утром 26 августа. Самый сложный, в заповеднике «Утриш» под Анапой удалось ликвидировать только к вечеру того же дня. Природное бедствие объединило спасателей и туристов — обе стороны боролись за сохранение леса бок о бок.

Возгорание под Новороссийском ликвидировали в 11:45, сообщили «360» в пресс-службе МЧС России. Через пять минут окончательно потушили под Геленджиком. Самая сложная обстановка наблюдалась между населенными пунктами Малый и Большой Утриш под Анапой, где к 17:50 ликвидировали горение.

Как рассказал «360» замначальника отдела Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Краснодарскому краю Роман Меркулов, к 09:00 площадь активного горения составила два гектара территории. В пресс-службе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева «360» рассказали, что в 10:00 26 августа общая площадь, пройденная огнем, в Большом Утрише составляла 65 гектаров, в Анапском участковом лесничестве — 61 гектар.

«Площадь, пройденная огнем, составляет 126 гектаров. К ликвидации пожара привлечено 486 человек и 86 единиц техники, в том числе пять единиц авиационной техники МЧС России», — уточнили в пресс-службе МЧС России.

Как сообщили в администрации Анапы, работа велась по четырем направлениям: на горах Медведь, Кобыла, в лагунах и урочище Базовой (Сухой) щели. Губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба по тушению пожара отметил, что заповедник «Утриш» потерял уникальный реликтовый лес, который столетиями рос в этих местах, отметили в пресс-службе администрации края. В МЧС подчеркнули, что ответственность за тушение природных пожаров несет Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Начало пожара

В 12:24 инспектор отдела охраны территории «Утриша» Дмитрий Охонов и капитан судна «Бриз» одновременно заметили возгорание леса в горах, сообщается на сайте заповедника. О нем они сообщили руководителю тушения пожара учреждения Яне Руденок. Через 20 минут после звонка сотрудники приступили к ликвидации горения.

Официальное время, когда стало известно о пожаре, разнится. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю «360» рассказали, что в 13:53 сообщение о пожаре поступило в краевой лесопожарный центр, оттуда, в 14:43, в ведомство. На сайте регионального управления указано, что «заявка о пожаре поступила в 14:25».

В пресс-службе МЧС России «360» уточнили, что дежурная смена узнала о возгорании в 12:34 от дежурного краевого лесопожарного центра.В ответе пресс-службы губернатора Кубани, подготовленном совместно с региональным Минприроды, на запрос «360», указано, что сам центр узнал о нем в 12:35.

«12:35 24 августа 2020 года для проверки сообщения выехала бригада Анапского филиала ГБУ КК „Краевой лесопожарный центр“. К моменту обнаружения пожара площадь, пройденная огнем, составляла примерно два гектара», — добавили в пресс-службе губернатора.

На начальном этапе пожар тушили 10 работников центра, семь сотрудников МЧС, шесть — от Службы спасения, 15 казаков с добровольцами и четыре единицы спецтехники, уточнили в пресс-службе МЧС России.

На сайте заповедника указано, что в первую очередь к сотрудникам «Утриша» подключились «добровольцы из числа туристов», а также сотрудники Новороссийского лесничества, лесопожарной станции, администрации Анапы, добровольная пожарная охрана и МЧС.

Пожар начался около полудня в горах Четвертой лагуны заповедника примерно в 200 метрах от моря, подтвердил «360» очевидец Михаил Масунов — один из тех, кто помогал в ликвидации огня. Такую же информацию «360» предоставила Мира Ветер, помогавшая тушить лес у лагуны возле Сухой щели. Рядом с Михаилом находился «старший егерь», который постоянно звонил и просил выслать пожарных с ранцами и вертолет, объясняя что очаг горения высоко, и снизу, от моря, его не потушить. Другие люди тоже сообщали о возгорании.

Источник фото: паблик «СЛАВЬСЯ УТРИШ!»

Огонь тушили около 100 туристов, сказал Михаил. По словам отдыхающих, они таскали или передавали по цепочке воду в гору в пятилитровых бутылках. Казалось, пламя практически погасили, вспоминает Мира, но около 14:00 загорелись леса в Третьей лагуне, и огонь снова охватил Четвертую.

По словам Михаила, первые пять пожарных с ранцами и помпой прибыли в Четвертую лагуну через два часа после начала пожара. Но таскать воду продолжили и в бутылках. В Сухой щели шесть огнеборцев со шлангами появились «где-то через четыре часа», уточнила Мира. Туристов попросили забрать вещи и уйти в безопасное место.

Авиация

В течение суток количество тушивших пожар сотрудников ведомств выросло до 213, спецтехники — до 21 единицы. Им помогали два вертолета Ми-8, отправленные из Геленджика и Симферополя. В первые сутки авиация сбросила на пламя 70 тонн воды.

Все это время пожарные просили прислать авиацию, утверждает Михаил. Примерно через пять-шесть часов после начала пожара прилетел один вертолет из Геленджика, тушить возгорание рядом с Михаилом не стал, улетел в Третью лагуну. Там, рассказал «360» турист Андрей, воду он сбрасывал, но особого толка, по его словам, не было. Из-за недостатка осадков лес сейчас настолько сухой, что вспыхивает как бумага. Деревья приходилось обкапывать и валить, чтобы остановить распространение огня.

Около 21:00 огонь дошел до Второй лагуны и горы Медведь. Другие очевидцы сообщали в паблике «СЛАВЬСЯ УТРИШ!», что во Вторую лагуну огонь добрался одновременно с Третьей — около 14:00. К этому времени вертолет улетел сначала на дозаправку, а в итоге оказалось, что просто улетел, вспоминает Михаил.

«Прекращение работы в темное время наземной группировки и авиации МЧС России связано со сложностью горного рельефа, а также наличием сильнейшего задымления в зоне тушения лесного пожара, что ограничивает видимость», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Однако работы по ликвидации ЧС ведутся в круглосуточном режиме, подчеркнули в пресс-службе губернатора. Тушению препятствовали горный рельеф местности и отсутствие подъездных путей. А быстрому распространению огня способствовали порывистый ветер и длительная засуха.

Караулы и эвакуация

24 августа огонь прошел порядка 25-30 гектаров леса. На заседании оперативного штаба власти Анапы ввели с 25 августа в Супсехском сельском округе режим ЧС. В темное время суток выставлялись караулы по кромке лесной зоны, чтобы не допускать распространения огня.

На сайте регионального управления МЧС отмечают, что «за ночь эвакуировали с Малого Утриша 350 человек». В пресс-службе МЧС России говорят о «100 человек пешим порядком по берегу моря в сопровождении сотрудников МЧС России и 370 человек судами ГИМС МЧС России».

«Отсутствие дорог делало невозможным эвакуацию отдыхающих. Для этих целей используется лесопожарный катер ГБУ КК „Краевой лесопожарный центр“. Всего было эвакуировано около 400 отдыхающих», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Людей разместили в поселке Большой Утриш, на базе палаточного лагеря, был организован подвоз питьевой воды, горячий чай, общественный транспорт. Администрация Анапы пишет, что к 06:30 25 августа спасатели эвакуировали около тысячи отдыхающих.

Мира не видела карет скорой помощи, или чтобы 24 августа кого-то из туристов увозили сотрудники МЧС, но за 300 рублей можно было уплыть на лодках частников. Ей эвакуироваться предложили на следующий день, когда пожар ушел наверх в горы. Девушка осталась и продолжила помогать тушить тлеющие деревья. Питание, по ее словам, никому не предоставили, большинство туристов просто собрали вещи и ушли пешком. Ночью, утверждает она, пламя никто не сдерживал, из Сухой щели повалил дым, а огонь начал подбираться к пляжу.

«Люди повыходили на пляж и пошли пешком кто куда. Некоторые ночевали на пляже. Питания не было, естественно», — сказал Михаил.

В свою очередь Андрей утверждает, что в первый же день спасатели занимались эвакуацией туристов. А вот скорой помощи в лагунах быть и не могло. Ближайшее к ним место, до которого могут добраться машины — поселок Большой Утриш. Дальше передвигаться можно только пешком или на катере.