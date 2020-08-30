Владимир Путин сегодня, 30 августа, поздравил Александр Лукашенко с днем рождения. Однако сам белорусский президент называет своим праздником 31 августа. Независимый белорусский политолог Александр Класковский рассказал «360», для чего была создана путаница с датами.

После поздравления Владимира Путина в соцсетях появилась информация об игнорировании этого факта белорусскими СМИ. Александр Класковский заверил «360», что это просто очередной фейк. А также происки некоторых изданий, в том числе и независимых, которые ищут двойные смыслы во всем: «Сам только что просматривал сообщения — целая масса заметок с заголовками „Путин поздравил Лукашенко“». При этом политолог добавил, что, безусловно, поздравление вызвало резонанс.

Александр Класковский поделился интересной версией касательно даты рождения Александра Лукашенко. До 2010 года Лукашенко отмечал день рождения 30 августа, потом изменил дату на 31, но через некоторое время вновь стал отмечать 30 августа. Политолог считает, что это связано с рождением 31 августа младшего сына Николая: «Возможно, это была его инициатива, чтобы выглядело символично, что младший сын родился в один день с отцом».

Факт рождения отца и сына в один день создает красивую историю «божественного предначертания», предположил эксперт.

Кроме того, Классовский рассказал, как поздравляют белорусского президента местные СМИ: «Сейчас у нас напряженная общественно-политическая обстановка, кризис и поэтому независимая пресса „поздравляет“ Лукашенко своеобразно».

Например, на одном из ресурсов журналисты собрали все обидные прозвища, которые давал Александр Лукашенко белорусскому народу.