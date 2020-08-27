Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» открылся в Подмосковье. Он поможет поддержать фермеров со всей России

В Истре с 27 августа стартовал гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Это отличная возможность для фермеров выйти из кризиса после пандемии коронавируса. Что будет на фестивале и кто в нем участвует, в материале «360».

«Сыр! Пир! Мир!» — это площадка, на которой будут представлены фермерства не только Московской области, но и других регионов России. Так что сыровары со всей страны получат возможность показать свой товар и расширить географию сбыта, получить субсидии, найти выход на торговые сети и единомышленников.

Зачем ехать, на что посмотреть и кого послушать

Фестиваль станет уже пятым по счету — его проводят ежегодно, собирая на одной площадке представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья и фермерских хозяйств со всей страны. На этот раз в деревню Дубровское съедутся почти 400 фермеров, виноделов, пивоваров и мастеров-ремесленников из 46 регионов РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии «Сыр. Пир. Мир» подчеркнул, что изначально фестиваль задумали, чтобы оказать поддержку фермерам и обеспечить им спрос.

Деловая программа фестиваля рассчитана на два дня и вышла очень насыщенной. Только в четверг, 27 августа, для участников и гостей фестиваля предусмотрели около 15 активностей. Начнется все с обсуждения основных направлений господдержки предприятий агропромышленного комплекса Московской области, которое пройдет с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Андреем Разиным. Потом предпринимателей пригласят на обсуждение цифровых сервисов для фермеров в Подмосковье и дискуссии в формате «вопрос — ответ».

С фермерами будут беседовать представители и специалисты профильных ведомств, чтобы выяснить, как власть может помочь бизнесу. Об опыте построения сети продаж, реализации и сбыта продукции расскажет председатель Союза сыроваров Олег Сирота. Россельхозбанк устроит школу фермеров, а успешные предприниматели поделятся своим опытом с теми, кто только начинает осваиваться в этой сфере. Поговорят приехавшие на «Сыр! Пир! Мир!» об импортозамещении, партнерстве с торговыми сетями и обсудят другие насущные вопросы.

Второй день посвящен развитию агро-, эко- и арт-туризма. На эту тему проведут круглый стол, на котором речь в том числе пойдет о реализации госпрограммы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы» и нацпроекта «Экология» в части развития экотуризма и сохранение биоразнообразия в столичном регионе.

Кто участвует

В 2020 году среди участников только сыроваров 170 человек. Фермеры привезли на «Сыр! Пир! Мир!» в истринскую деревню Дубровское свыше 120 тонн сыра 500 разных сортов, мясные деликатесы, мед, одежду, домашнюю утварь ручной работы и многое другое.

Фестиваль обещает быть самым масштабным и вкусным гастрономическим событием в стране и продлится четыре дня впервые.

У каждого участника фестиваля есть своя уникальная история, и чаще всего она семейная. Например, Сергей Балаев из Реутова в 2014 году решил сделать из коломенской полузаброшенной фермы агротуристический комплекс. Он первым в Подмосковье стал разводить виноградных улиток и крокодилов. Теперь у Сергея своя «Экодеревушка».

Сыроварня «Сыр & Beer» из Королева в прошлом году завоевала золотую медаль на чемпионате мира по сырам, который проходил в Италии. В 2020-м ее владелец Вячеслав Ковтун купил коровник и строит новую сыроварню под Сергиевым Посадом, в деревне Афанасово.

Благодаря пчеловоду из Егорьевска Владимиру Голичкову подмосковный мед стал третьим в рейтинге Роскачества, обойдя продукты Алтайского края. А козью ферму «Былинкино» в Луховицах основали в 2014 году «с нуля» в чистом поле. На ней производят сыры из козьего молока собственного производства. Кроме того, хозяйство разводит альпийских коз и уже получает статус племенного. Животные фермы получают призовые места на выставках за экстерьер и качество молока. В 2014 году в Чехове открылась сыроварня «Де фамиль». Ежедневно с подмосковных животноводческих ферм на нее доставляют до трех тонн сыропригодного молока.

Подробности историй этих и других фермеров, сыроваров и мастеров можно узнать лично, приехав на фестивале «Сыр! Пир! Мир!».