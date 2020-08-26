Бескрайние пляжи и уникальные экосистемы. Чем известен заповедник Утриш

Под Анапой горит заповедник Утриш. Пламенем объяты несколько гектаров леса. Власти эвакуировали оттуда туристов, которые уже давно полюбили отдых рядом с заповедной территорией. «360» рассказывает, в чем уникальность Утриша.

Пожар между Большим и Малым Утришем начался 24 августа около полудня. На место происшествия стянули технику и спасателей — более 200 человек и 25 единиц техники, в том числе вертолеты. К утру среды, по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на борьбу с огнем отправили почти 400 специалистов, а количество спецтехники увеличилось до 65 единиц.

Море, горы и лес

Заповедник расположен на полуострове Абрау с уникальной по своей красоте и ландшафту природой. Он занимает 9065 гектаров земли, а площадь морской акватории составляет 783 гектара.

Источник фото: официальная группа заповедника «Утриш» в социальной сети «ВКонтакте»

Здесь множество видов растений, в том числе и сохранившиеся с третичного периода эндемики и реликты, и уникальные экосистемы сухих восточно-средиземноморских тропиков. Сама территория заповедника наделена статусом ключевой орнитологической территории России. На Утрише произрастают можжевелово-фисташковые редколесья — таких мест в нашей стране очень немного — и обитают Средиземноморские черепахи Никольского.

Туристы любят Утриш за его бесконечные пляжи, покрытые лесами холмы и древние утесы.

«С двух сторон горы, а потом открывается волшебный вид на полуостров Большой Утриш. <…> Море тут какое-то особенное. Купаться — одно удовольствие», — делятся путешественники своими впечатлениями от заповедника. Здесь можно не только отдохнуть с палатками, но и отправиться по экомаршрутам или на экскурсию.

Утриш в огне

Пожар начался в сосновом лесу — на прилегающей к заповеднику территории, отметили в официальной группе заповедника во «ВКонтакте». Пламя быстро распространилось по хвойному лесу в том числе из-за сильной засухи и переметнулось на заповедные земли, охватило можжевельники и насаждения дуба. Тушить возгорание сложно: на горном прибрежном массиве крутые склоны, подъехать к месту пожара нельзя.

Источник фото: «ВКонтакте»

Сейчас Утриш в огне и дыму. С территории заповедника эвакуировали 350 отдыхающих. Причины возгорания пока неизвестны.