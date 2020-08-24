Лесные пожары охватили 16 га побережья Черного моря

Площадь лесных пожаров на побережье Черного моря достигла 16 гектаров. Сейчас пламя бушует сразу в четырех местах — в Туапсинском районе, Геленджике, Новороссийске и Анапе.

Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В Краснодарском крае действуют 4 лесных пожара: в муниципальном образовании Туапсинский район, городах Анапа, Геленджик и Новороссийск. Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 16 га МЧС России.

В ведомстве отметили, что в тушении огня задействовали 360 человек и 65 единиц техники.

Сложнее всего дела обстоят в Анапе и Туапсинском районе. Чтобы справиться с огнем на этих территориях, МЧС использует вертолеты Ми-8 и Ка-32 и морские суда. При этом в ведомстве подчеркнули, что обстановка везде под контролем, сил и средств для ликвидации возгорания достаточно.

Ранее в социальных сетях стали появляться кадры с пожаров, которые разгорелись на Черноморском побережье. Один из них — в Анапе. Там пламя охватило территорию Малого Утриша. По данным «Кубанских новостей», сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 14:43.

На кадрах видно, что высоко над лесом поднимается плотный столб дыма. По словам автора видео, горит заповедник, где растут можжевеловые и фисташковые деревья. На кадрах видно и несколько пожарных машин — они не могут напрямую проехать к очагу возгорания, потому что он находится в горах. Автор видео отметил, что пожарных повезли к месту пожара на катерах, однако даже так они не смогут попасть туда достаточно быстро — чтобы начать тушение, им нужно будет подняться наверх по склону. В то время вертолеты еще не привлекли к тушению огня.