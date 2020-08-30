МВД Белоруссии подтвердило ввод бронетехники в Минск

В МВД Белоруссии подтвердили ввод бронетехники в Минск. В ведомстве объяснили, что приняли эти меры для «усиления мер безопасности личного состава».

Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях Ольга Чемоданова.

Однако она отказалась называть точное количество техники, которую ввели в столицу республики.

Ранее очевидцы сообщали «Интерфаксу», что на территории Дворца Независимости у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко расположились два бронетранспортера. Через некоторое время к ним подтянулась колонна еще из пяти БТР.

По словам очевидцев, номера на технике закрашены зеленой краской — также, как и опознавательные знаки. При этом на БТР находились военнослужащие с крупнокалиберными пулеметами. По словам агентства, вооруженных люде заметили и на крыше дворца — предположительно, там разместились снайперы.

Многотысячная колонна протестующих ранее подошла к самому оцеплению, которое сотрудники ОМОН установили на площади Независимости. Толпа митингующих растянулась от ограждений до стелы «Минск — город-герой». По данным РИА «Новости», там собрались еще не все протестующие — многие до сих пор идут к месту назначения.

Ранее несколько девушек в национальных костюмах «выкатили гарбузы» Лукашенко. Традиционно белорусская невеста таким образом отказывала жениху — для мужчины этот жест очень оскорбителен.