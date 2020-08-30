Лукашенко с автоматом вышел из Дворца Независимости во время протестов. Фото

Президент Александр Лукашенко во время массовой акции протеста вышел из Дворца Независимости с автоматом и в бронежилете. В таком виде главу республики сфотографировали — снимок обнародовала его пресс-секретарь.

Так Наталья Эйсмонт ответила на вопрос РИА «Новости» о местонахождении белорусского лидера. Она скинула фотографию, где Александр Лукашенко в бронежилете отходит от Дворца независимости — в руках у него автомат.

Это уже не первый раз, когда белорусский лидер появляется на публике с оружием в руках. 23 августа он прилетел в свою резиденцию, возле которой также собрались протестующие, на вертолете. Вышел из него Лукашенко с автоматом в руках и в бронежилете. Рядом с ним шел его 15-летний сын Николай, которого одели в полное боевое облачение.

30 августа президент республики отмечает свой день рождения. В этот день оппозиция устроила многотысячную акцию протеста. Сперва митингующие собрались на проспекте Независимости, а затем отправились на проспект Победителей. Там расположена резиденция Александра Лукашенко.

Сотрудники ОМОН выставили оцепление и не подпускают толпу к резиденции. Туда же стягивается военная техника — ранее очевидцы сообщили о семи БТР. В МВД Белоруссии подтвердили информацию о вводе в Минск бронетехники. Там пояснили, что это сделано для «для усиления мер безопасности личного состава» во время несанкционированных массовых мероприятий.