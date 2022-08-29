Беспроблемный балагур, собирающий бомбы. Что известно о помощнике убийцы Дарьи Дугиной

В деле об убийстве Дарьи Дугиной появился еще один подозреваемый — гражданин Украины, который казался соседям веселым и беззаботным. Однако следователи уверены — он помогал убийце найти поддельные номера для машины и собрать бомбу, в итоге взорвавшуюся в автомобиле журналистки.

Новый фигурант в деле

Федеральная служба безопасности нашла еще одного подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина. Выяснилось, что вместе с Натальей Вовк нападение готовил 44-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Мужчина прибыл в Россию из Эстонии. Следователи опубликовали видео: на нем видно, как он пересекает границу и получает поддельные номера для сообщницы.

Украинец обеспечил Вовк и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, которая в 2003 году вышла замуж и сменила фамилию на Дружняеву. О том, что ее личность украла подозреваемая в убийстве, женщина узнала только после визита местных силовиков. Сейчас подделку документов проверяют казахстанские следователи, сообщил Теlеgrаm-канал Mash.

Цыганенко также помог сообщнице собрать самодельную бомбу в арендованном московском гараже и постарался покинуть Россию до покушения. На следующий день после его отъезда на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа, Вовк дистанционно активировала взрывное устройство во внедорожнике Дарьи Дугиной. Журналистка погибла на месте, ей было всего 29 лет. Убийца скрылась в Эстонии.

Тихий сосед из Донецка

Журналисты выяснили, что Цыганенко — уроженец Донецка и почти всю жизнь прожил в частном секторе Ленинского района. Двухэтажный дом подозреваемого огорожен кирпичным забором с железными воротами. Во дворе на участке стоит накрытый брезентом легковой автомобиль. По словам соседей, мужчина работал на металлургическом заводе, занимался бизнесом, любил порыбачить. Никто не подозревал в нем преступника.

Большинство знакомых характеризовали Цыганенко как неагрессивного и беспроблемного человека, который всегда рад был помочь и практически никогда не говорил о политике. А вот его мать открыто выступала за Украину.

Женщина регулярно приезжала к разведенному сыну и помогала по дому. В начале лета они вдвоем внезапно куда-то уехали и с тех пор не давали о себе знать ни соседям, ни родственникам.

Некоторые соседи не поддержали версию о веселом и безотказном парне. Одна местная жительница рассказала, что недавно переехала в эти места и лично не была знакома с Цыганенко. Но она наслышана о его разгульном образе жизни и рада, что избежала с ним встречи.

Украинка была «спящим» агентом

Убийство Дугиной практически раскрыто. Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, виновных найдут и накажут. Однако ясно, что западные страны не станут выдавать их Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна непричастна к убийству девушки. Эстония не стала опровергать факта въезда Вовк в страну, но при этом обвинила ФСБ России в провокациях и отказалась от других комментариев.

По мнению хакера из группы RahDit, внедорожник могли подорвать лишь при поддержке украинских спецслужб. Очевидно, что Вовк не перевозила взрывчатку через границу на своей машине, в которой ехала вместе с 12-летней дочерью. Кроме того, во время пребывания в России ей нужно было платить за еду, бензин и связь.

А главное — подозреваемая оплатила аренду двухкомнатной квартиры площадью более 80 квадратных метров на 13-м этаже дома на проспекте Вернадского. Она обошлась украинке в 103 тысячи рублей в месяц. Причем Вовк сразу заключила договор на 11 месяцев, предъявив паспорт Казахстана.

Российский хакер также отметил, что Вовк наверняка была «спящим» агентом украинских спецслужб, которого «активировали» под конкретную задачу. В Мариуполе при отступлении ВСУ женщину специально оставили в городе, она прикинулась местной жительницей. Это и помогло впоследствии беспрепятственно въехать на территорию России.

Недавно австрийские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о смерти подозреваемой в убийстве: будто бы Вовк нашли мертвой с 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке. Но вскоре выяснилось, что на опубликованных журналистами снимках — другая женщина, которую жених зарезал два года назад в Москве. Местные власти также опровергли смерть украинки.