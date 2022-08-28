СМИ сообщили о смерти предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной

Австрийское издание Exxpress со ссылкой на собственные источники сообщило о смерти 43-летней украинки Натальи Вовк, которую подозревают в организации убийства журналистки Дарьи Дугиной.

«Сейчас в Telegram распространяются сообщения о том, что предполагаемая террористка мертва», — написало издание.

В одном из сообщений указано, что ночью Вовк якобы нашли мертвой с 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке. Кроме того, прилагаются фотографии, на которых якобы изображена погибшая женщина.

Правда, журналисты Life заявили, что на фото, которое гуляет в Сети, совершенно другая жертва, которую два года назад зарезал жених в Москве.

Известно, что 43-летняя Вовк служила в ВСУ, откуда ушла по состоянию здоровья, а затем уехала в Европу как беженка. В Россию она прибыла 23 июля и поселилась по соседству с Дарьей Дугиной. После убийства скрылась в Эстонии. В российской квартире, которую покинула Вовк, ведутся обыски.

Журналист Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье — в ее машине сработало дистанционно запущенное взрывное устройство.