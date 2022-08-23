Служила в ВСУ и уехала в Европу как беженка. Что известно об убийце Дарьи Дугиной

В Подмосковье погибла журналистка Дарья Дугина. В ФСБ исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк, которая приехала в Россию со своей дочерью. По словам ее отца, Вовк служила в ВСУ, а не в полку «Азов», как написали СМИ, и уезжала в Европу как беженка. Не исключено, что она использовала ребенка для прикрытия.

Дочь философа Александра Дугина журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве в автомобиле вечером 20 августа на Можайском шоссе. В ее машине сработало взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Взрывное устройство привели в действие дистанционным способом. По предварительной информации, мощность бомбы составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Ее закрепили под водительским сиденьем внедорожника.

В ФСБ выяснили, что к убийству причастны украинские спецслужбы, а гражданка Украины Наталья Вовк была исполнителем.

Кто такая Наталья Вовк

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о раскрытии убийства журналистки. По данным ведомства, 43-летняя Наталья Вовк приехала в Россию 23 июля со своей 12-летней дочкой на автомобиле Mini Cooper. При въезде в страну она использовала автомобильные номера ДНР, а в Москве сменила их на казахстанские.

Вовк сняла квартиру в том же доме, что и Дугина. Украинку опознала жительница многоэтажки. Она заявила, что ее лицо ей знакомо.

«Лицо знакомое. Я вижу, что она девушка яркая, скорее всего, я ее видела. <…> Здесь стоял Mini Cooper черного цвета», — рассказала женщина в интервью «360».

Вовк отправилась с дочкой на фестиваль «Традиция», где были Дугины. Приведя в действие взрывное устройство, женщина уехала через Псковскую область в Эстонию. Примечательно, что предполагаемая убийца меняла цвет волос перед въездом и выездом из России: сначала она была блондинкой, но РФ она покидала уже с темными волосами.

Украинка могла задействовать в преступлении свою 12-летнюю дочь. Не исключено, что при помощи ребенка она могла подложить взрывное устройство в машину Дугиной.

Такую версию озвучил журналист блогер, журналист Анатолий Шарий на своем Youtube-канале. Никто из окружающих не заподозрил бы в преступлении маленькую девочку, пояснил он.

Служила в ВСУ

По данным портала «НемеZида», Наталья Вовк (в девичестве Шабан) служит в националистическом полке «Азов»*.

Вероятно, Наталья Вовк ранее уже была в России и минимум трижды пересекла границу. По словам ее родственников, она якобы месяц назад уехала в Европу и с тех пор не появлялась в своей квартире в Мариуполе.

За несколько дней до убийства Дарьи Дугиной Вовк связывалась со своим отцом по Skype. По словам мужчины, дочь рассказала ему, что находится в Литве. Его гражданская жена подтвердила, что Вовк звонила оттуда.

«В Европе она с ребенком была. Она ездила во Францию. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а из Польши уже на Украину», — рассказал мужчина.

При этом отец женщины рассказал, что она служила в ВСУ, но не в «Азове»*. Позже ушла из армии по состоянию здоровья. По его словам, у Вовк была операция на голове, ей «поставили пластину». После этого она «стала другой».

Мужчина отметил, что в операции в Донбассе она не участвовала.

Где скрывается убийца Дугиной

Департамент полиции и погранохраны Эстонии отказался комментировать информацию ФСБ России о местонахождении Натальи Вовк. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал заявление ФСБ России о бегстве украинки в прибалтийскую страну. Он назвал это провокацией. По его мнению, Россия якобы пытается надавить на Эстонию «за поддержку Украины».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Эстония не выдаст Вовк России. Таким образом прибалтийское государство превратится в страну, которая покрывает международных террористов и «прячет их от возмездия».

«Рано или поздно каждый преступник получит свое. Мы все равно ее найдем», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Наталью Вовк объявят в розыск с целью выдачи. Правоохранительные органы будут добиваться ее экстрадиции.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.