«Их вместе в одно время не стало». Сосед заявил о пропаже матери сообщника убийцы Дугиной

Богдан Цыганенко, которого назвали сообщником Натальи Вовк в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, казался соседям неагрессивным и беспроблемным человеком. К нему домой периодически приезжала мать. Живший рядом с Цыганенко в Донецке мужчина рассказал «360», что пожилую женщину и ее сына не видели уже около месяца.

«Сосед как сосед, выросли вместе, он моложе меня. Никаких проблем с человеком не было — неагрессивный, нормальный, по-соседски поможет», — поделился сосед.

Мужчина добавил, что знаком и с родителями Цыганенко. Отец около двух лет назад умер, а мать регулярно приезжала, помогала разведенному сыну с готовкой.

«Мамы здесь нет. Их вместе в одно время как-то не стало. Куда они поехали, я не знаю. Месяц уже дом пустует», — пояснил он.

Сосед отметил, что мать Цыганенко попросила его следить за машиной. Сам мужчина, по его словам, занимался «каким-то своим бизнесом».

Цыганенко якобы работал на металлургическом заводе. Однако сосед не смог уточнить, где мужчина трудился в последнее время. При этом собеседник «360» подчеркнул, что никогда не обсуждал с Цыганенко политические взгляды.

ФСБ ранее сообщила о том, что сообщником Натальи Вовк в убийстве Дарьи Дугиной является Богдан Цыганенко. По данным силовиков, он приехал в Россию через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до взрыва машины Дугиной.

Уточняется, что мужчина мог помочь Вовк найти поддельные госномера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также собрать самодельное взрывное устройство.