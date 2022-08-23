Эстония не стала опровергать бегство украинки Вовк в страну

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о бегстве в прибалтийскую страну украинки Натальи Вовк. Он назвал эту информацию провокацией, передал ERR.

Российские спецслужбы 22 августа распространили видео с участием предполагаемой исполнительницы убийства журналистки Дарьи Дугиной. На кадрах можно рассмотреть светлые волосы Вовк при ее въезде в Россию.

Затем она изменила оттенок, став брюнеткой. Именно с такой прической женщина выехала из РФ в Эстонию. Однако Рейнсалу не стал опровергать факт въезда Вовк в страну.

«Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить», — отметил высокопоставленный дипломат.

По его мнению, Россия якобы пытается давить на Эстонию за ее поддержку Украины.

Дочь философа Александра Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

В ФСБ считают, что украинские спецслужбы стоят за организацией убийства журналистки. Они называют исполнителем заказа гражданку Украины Наталью Вовк.