ФСБ установила личность еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

Убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы, сообщили в ФСБ РФ. Его личность уже установлена.

По данным ведомства, это гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения. Мужчина приехал в Россию через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства, сообщил «Интерфакс».

В ФСБ уточнили, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко. Помимо этого, он вместе с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже в Москве.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве машины, в которой она возвращалась с фестиваля «Традиция». Внедорожник взорвался на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа.

Отец погибшей, философ Александр Дугин, заявил, что его дочь убили враги России.

«Ее убили не ее враги, а враги всех нас, нашей страны, нашей духовности, нашей той (русской — прим. ред.) цивилизации. Они били-то в символ, они били-то в свет, в русский свет», — сказал он.