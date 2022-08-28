Хакер назвал «спящим» агентом украинских спецслужб подозреваемую в убийстве Дугиной

Российский хакер из группы RahDit заявил, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк была агентом украинских спецслужб в Мариуполе. Об этом сообщили «Известия».

Женщина маскировалась под местную жительницу, а когда пришло время — въехала на территорию России.

«Ее специально оставили на территории Мариуполя при отходе войск. Как говорят в кино, чтобы быть „спящей“, а потом ее просто активировали под конкретную задачу», — поделился собеседник газеты.

В Киеве открестились от Вовк, заявив, что она не является гражданкой Украины. Хотя полученные хакерами данные говорят совершенно об обратном. Она числилась в базе данных украинских банков, работала в Мариуполе.

Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Журналистка скончалась в результате подрыва автомобиля. После совершения преступления Вовк покинула Россию, укрывшись в Прибалтике. Следственный комитет России полагает, что могли быть и другие люди, причастные к гибели Дугиной.